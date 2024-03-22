DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD S CMC5 US46625HJQ48 22.03.2024 HZE/EOT
JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD U CMC7 US46625HJW16 22.03.2024 HZE/EOT
JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD Q CMC1 US48124BAC90 22.03.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD S CMC5 US46625HJQ48 22.03.2024 HZE/EOT
JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD U CMC7 US46625HJW16 22.03.2024 HZE/EOT
JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD Q CMC1 US48124BAC90 22.03.2024 HZE/EOT