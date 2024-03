Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleihen der europäischen Peripherieländer stellen sich auf die globale Zinswende ein, so die Analysten der Helaba.Für die EZB werde mit einem ersten Schritt bereits im Juni gerechnet. Seit Jahresbeginn würden sich die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen aus Frankreich, Italien und Spanien in einer breiten Seitwärtsbewegung um ihren Mittelwert von 2,8% (F), 3,8% (I) und 3,2% (SP) befinden. Während das Zinsniveau vor allem in Italien recht deutlich zurückgegangen sei, bleibe der Aufwärtsdruck für Frankreich vergleichsweise hoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...