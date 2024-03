Der Euro ist am Freitag weiter gefallen. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0808 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang März. Am Mittag lag der Euro dann bei 1,0820 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0907 Dollar festgesetzt.Am Vormittag veröffentlichte das Ifo-Institut in München sein monatliches Geschäftsklima ...

