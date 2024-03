© Foto: media.astonmartin.com



Aston Martin hat einen neuen CEO. Kann Adrian Hallmark, der von Bentley zu Aston Martin wechselt, das Ruder beim britischen Luxusautobauer herumreißen? Die Aktie gibt ein erstes Lebenszeichen von sich. Die Hintergründe. Der erfahrene Automanager Adrian Hallmark von Bentley wird neuer CEO des britischen Luxusautoherstellers Aston Martin. Der 61-Jährige werde sein Amt spätestens am 1. Oktober antreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der scheidende Chef Amedeo Felisa bleibt bis dahin im Amt. "Er bringt mehr als 25 Jahre sehr erfolgreiche Führungserfahrung in der Automobilindustrie in den USA, Europa und Asien mit, unter anderem bei Unternehmen wie Bentley, Porsche und Volkswagen", hieß …