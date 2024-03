© Foto: picture alliance / Global Travel Images



Die Aktien von Galderma sind am Freitag an der SIX Swiss Exchange um bis zu 18 Prozent hoch gesprungen nach dem Börsengang, der als einer der größten in Europa in diesem Jahr gilt.Mit einem Anstieg auf 62,68 Schweizer Franken pro Aktie im frühen Handel übertrafen sie den Ausgabepreis von 53 Franken deutlich, was Galderma, einem führenden Hersteller von kosmetischen Füllstoffen und medizinischen Cremes, einen Marktwert von 14,9 Milliarden Franken (15,3 Milliarden Euro) verleiht. Galderma, ursprünglich ein Joint Venture zwischen Nestlé und L'Oréal, das 2019 von einer Investorengruppe übernommen wurde, zieht mit diesem IPO das Interesse der Anleger zurück zu europäischen Neuemissionen. …