Der DAX hat am Freitag seine Rekordjagd mit angezogener Handbremse fortgesetzt. Den Experten der Landesbank Helaba zufolge ist zwar "der Aufwärtsimpuls zweifelsohne intakt". Signale für eine überkaufte Marktlage mahnten jedoch vor zu viel Euphorie.Nach einem verhaltenen Start drehte der deutsche Leitindex ins Plus und kletterte erstmals in seiner Geschichte über 18.200 Punkte. Zuletzt behauptete er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...