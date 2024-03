© Foto: Kabir Jhangiani - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Der indische Markt entwickelt sich stärker als europäische und US-Leitindizes. Erfahren Sie, welche Faktoren die Entwicklung begünstigen und welche Aktien, ETFs und Fonds zur Verfügung stehen. Die indische Wirtschaft weist seit vielen Jahren ein hohes Wachstum auf, dass zuletzt sogar China übertraf. Und daran wird sicher aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahren wenig ändern. Grund dafür sind zunehmende geopolitische Konflikte zwischen den USA und China sowie Russland. Viele Großkonzerne tätigen deshalb schon heute Neuinvestitionen eher in Indien statt China. Hinzu kommt, dass in Europa und den USA viele politische Empfehlungen in dieselbe Richtung weisen. Indien verfügt über …