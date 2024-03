Top Coins im freien Fall - Diese Kryptowährungen bleiben bullish

Die Kurse der meisten der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind in den letzten 24 Stunden deutlich gefallen. Ein Bild, das sich nun schon seit Tagen abzeichnet. Der Bitcoin-Kurs ist erneut weit unter die 65.000 Dollar Marke gekracht und auch Ethereum, Solana, XRP und viele weitere Top Coins haben mit hohen Verlusten zu kämpfen. Die Korrektur könnte sich laut einigen Experten auch noch bis zum Halving fortsetzen. Dennoch gibt es einige Coins, die sich den Bären widersetzen.

Dogwifcat ($DWFIC)

Dogwifcat hat bei seiner Markteinführung direkt mit einer 4.000 % Kursexplosion für Aufsehen gesorgt. Wer im Anschluss auf eine Korrektur gewartet hat, wartet vergeblich. Auch von gestern auf heute ist der Kurs wieder um mehr als 70 % gestiegen, wobei der Meme Coin zwischenzeitlich schon die 30 Millionen Dollar Marke überschritten hat und so die Aufmerksamkeit der Trader auf sich zieht.

Jetzt Dogwifcat Website besuchen.

(Dogwifcat Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Vom Allzeithoch, das erst heute erreicht wurde, ist der Kurs bereits um mehr als 50 % eingebrochen, sodass sich derzeit eine neue Einstiegsmöglichkeit für diejenigen ergeben könnte, die den bisherigen Anstieg verpasst haben. Das hohe Handelsvolumen von fast 50 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden lässt darauf schließen, dass $DWIFC schon bald an zentralisierten Kryptobörsen gelistet werden könnte, wodurch der Kurs schnell nochmal um ein Vielfaches steigen könnte.

Jetzt DWIFC kaufen.

Smog Token ($SMOG)

Auch der Smog Token, der auf Solana basiert, widersetzt sich den Bären und kann seinen Kurs in den letzten 24 Stunden halten, zwischenzeitlich sogar hohe Gewinne erzielen. Die Marktkapitalisierung von $SMOG liegt inzwischen bei über 150 Millionen Dollar, wodurch auch Binance und Coinbase den Meme Coin ins Auge fassen könnten. Um Anleger länger bei Laune zu halten, haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen.

Jetzt mehr über $SMOG erfahren.

(SMOG Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

$SMOG überzeugt mit einer der größten Airdrop-Kampagnen im Solana-Ökosystem, wobei Investoren Quests auf der Website erledigen können, um Erfahrungspunkte (XP) zu sammeln. Je mehr XP man am Ende hat, desto mehr Token erhält man über den Airdrop. Auch eine Staking-Funktion, die eine Rendite von 42 % APY einbringt, ist integriert. Das Staken der Token bringt zudem zusätzliche XP. Ein beachtlicher Anteil der Token wurde auch bereits in den Staking Pool eingebracht, wodurch eine gewisse Preisstabilität gegeben ist, sodass $SMOG durchaus das Potenzial zum nächsten Milliarden Dollar Meme Coin hat.

Jetzt $SMOG kaufen.

Dogecoin20 ($DOGE20)

Bei Dogecoin20 haben Anleger noch die Möglichkeit, schon vor dem Listing an den Kryptobörsen zu investieren. ICOs (Initial Coin Offerings) sind eine Möglichkeit, Token noch vor dem Handelsstart an den Börsen direkt bei den Entwicklern zu kaufen, wobei der Preis noch nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern fix vorgegeben wird. Nach dem Listing an den Exchanges kann es schnell zu einer Kursexplosion kommen, wenn der jeweilige Coin einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird.

Jetzt $DOGE20-Website besuchen.

($DOGE20 ICO - Quelle: Doge20-Website)

$DOGE20 ist zwar an Dogecoin angelehnt, im Gegensatz zum Original ist DOGE20 aber nicht inflationär aufgebaut. Das Angebot ist begrenzt und die Nachfrage explodiert in den letzten Tagen, sodass eine massive Kurssteigerung nach dem Listing wahrscheinlich ist. Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von fast 6 Millionen Dollar gekauft, sodass der Token schon bald ausverkauft sein und kurz vor dem Launch stehen dürfte.

Jetzt noch für kurze Zeit $DOGE20 im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.