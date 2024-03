Diese beiden Coins könnten schon nächste Woche gelistet werden und um das 20-fache steigen

Der Kryptomarkt zeigt sich wieder von seiner volatilen Seite. Während es für Bitcoin und Co. monatelang nur bergauf gegangen ist, schwanken die Kurse nun. Bitcoin ist unter die 65.000 Dollar Marke gefallen und könnte laut einigen Experten bis zum Halving auch noch weiter korrigieren. Das bringt viele Anleger dazu, sich auch nach Alternativen umzusehen und ein Teil der Gewinne, die bei Bitcoin in den letzten Monaten erzielt wurden, wird nun in Altcoins gesteckt, die innerhalb kürzester Zeit noch viel größere Kurssprünge als Bitcoin hinlegen können. Vor allem neue Coins können ihren Wert nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell vervielfachen. Bei Green Bitcoin ($GBTC) und Dogecoin20 ($DOGE20) könnte es schon nächste Woche so weit sein.

Green Bitcoin knackt 7,5 Millionen Dollar Marke

Bei Green Bitcoin handelt es sich um einen "Bitcoin-Token auf Ethereum", der sowohl von der Reichweite von Bitcoin als auch von der Flexibilität von Ethereum profitieren kann. Die Vergangenheit hat bereits mehrfach gezeigt, dass Projekte, die an Bitcoin angelehnt sind, schnell explodieren können. Egal ob BTC20, BTC2.0 oder HPOS10i mit dem Ticker $BITCOIN - sie alle haben ihren Wert nach der Markteinführung vervielfacht. Die hohe Nachfrage bei $GBTC deutet ebenfalls auf einen Raketenstart nach der Markteinführung hin.

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

(Green Bitcoin Token-Vorverkauf - Quelle: Green Bitcoin)

$GBTC-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei innerhalb kürzester Zeit die 7,5 Millionen Dollar Marke überschritten wurde. Da der Vorverkauf auf weniger als 10 Millionen Dollar begrenzt ist, wird erwartet, dass der Presale schon in der nächsten Woche endet und das Listing an den Kryptobörsen dürfte schon bald im Anschluss folgen.

Green Bitcoin ist als ERC-20-Token nicht nur umweltfreundlicher als Bitcoin, sondern auch mit einer Staking-Funktion ausgestattet, bei der die jährliche Rendite (APY) von der Größe des Staking Pools abhängt. Da die Belohnung für Staker überdurchschnittlich hoch ist, haben sich bereits die meisten Käufer aus dem Vorverkauf dazu entschieden, ihre Token zu staken. Dadurch wird eine Kursexplosion nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen umso wahrscheinlicher, da gestakte Token für eine Zeit lang gebunden sind und nicht gleich wieder verkauft werden können.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Green Bitcoin im Presale kaufen.

Dogecoin20: Investoren sind nicht mehr zu bremsen

Auch Dogecoin20 ($DOGE20) ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich. Allerdings hat es noch nicht oft einen Presale gegeben, bei dem innerhalb einer Woche fast 6 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Anleger kennen hier kein Halten mehr und aufgrund der hohen Nachfrage in der ersten Woche ist davon auszugehen, dass der Vorverkauf schon nächste Woche endet und der Meme Coin, der an Dogecoin angelehnt ist, an den Kryptobörsen gelistet wird.

Jetzt $DOGE20-Website besuchen.

($DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: Doge20-Website)

Ein Blick auf die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung macht schnell deutlich, dass Hunde-Coins im Trend liegen und schnell Bewertungen von hunderten Millionen Dollar erreichen können. Im Gegensatz zum Original ist $DOGE20 nicht inflationär aufgebaut. Das Tokenangebot ist begrenzt und gemeinsam mit der extrem hohen Nachfrage, die derzeit herrscht, scheint ein Anstieg um das 20-fache innerhalb kürzester Zeit nach dem Launch durchaus möglich. Einige Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, halten sogar einen Anstieg um das 50-fache für möglich.

Jetzt noch für kurze Zeit $DOGE20 im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.