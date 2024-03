Der Carsharing-Anbieter Share Now hat die Aufnahme von 650 neuen Fiat 500e in seine Hamburger Flotte angekündigt. Mit den kontinuierlichen Erweiterungen durch den Fiat 500e soll die Mehrheit der Flotte in der Hansestadt bis Ende Juni elektrisch sein. Share Now bietet in Hamburg bereits den Fiat 500e im Carsharing an. Zum Einsatz kommt die Variante mit dem 42 kWh großen Akku, der eine Reichweite von bis zu 320 Kilometer bieten soll. Nun will das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...