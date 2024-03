Das Kryptowährungsprojekt Worldcoin von OpenAI-Mitbegründer Sam Altman wird künftig biometrische Daten seiner Kunden nicht mehr in der Cloud oder auf Firmenservern speichern. Das teilte die Betreiberfirma Tools for Humanity (TFH) aus Erlangen am Freitag mit. Ein wichtiger Schritt, denn die Datensicherheit wurde immer wieder kritisiert.Statt der Cloudspeicherung führt Worldcoin das Konzept einer "persönlichen Daten-Aufbewahrung" ("Personal Data Custody") ein, mit dem die Daten nur noch verschlüsselt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...