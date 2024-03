Zum zweiten Mal in Folge steigt das deutsche Konjunkturbarometer. Sowohl die Industrie als auch der Dienstleistungssektor verzeichnen eine Stimmungsaufhellung. Das Ifo-Institut wertet dies als "Silberstreif am Horizont".Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich deutlich stärker als erwartet aufgehellt: Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im März auf 87,8 Punkte nach 85,7 Zählern im Februar. Dies ist der zweite Anstieg in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut in seiner Umfrage unter rund 9000 Managern ermittelte. Im Vorfeld hatten die Experten lediglich mit einem Anstieg auf 86,0 Punkte gerechnet. Die befragten Unternehmen bewerteten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch ihre …