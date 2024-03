Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of March 25, 2024, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short Name ISIN-Code SEB4R 107 AVAX GB00BQRPV844 SEB4R 117 AVAX GB00BQRPV737 SEB4R 97 AVAX GB00BQRND714 SEB4F 137 AVAX GB00BQRPWV43 SEB4F 166 AVAX GB00BQRPX113 SEB4F 122 AVAX GB00BQRNH467 SEB4F 186 AVAX GB00BQRPX550 SEB4R 127 AVAX GB00BQRPV513 SEB4F 146 AVAX GB00BQRN8X29 SEB4F 176 AVAX GB00BQRPX337 SEB4F 156 AVAX GB00BQRPX006 SEB4X 127 AVAX GB00BQRPV406 SEB4L 186 AVAX GB00BQRPX667 SEB4L 156 AVAX GB00BQRPWZ80 SEB4L 166 AVAX GB00BQRPX220 SEB4L 176 AVAX GB00BQRPX444 SEB4L 137 AVAX GB00BQRPWT21 SEB4L 146 AVAX GB00BQRPWX66 SEB4X 117 AVAX GB00BQRPV620 SEB4X 107 AVAX GB00BQRPV950 SEB4L 127 AVAX GB00BQRPWS14 BEAR COLL X5 AVA 2 GB00BQR8NC17 BEAR NASD X12 AVA 19 GB00BQRHTQ45 BEAR DJIA X18 AVA 14 GB00BQRMKX30 BULL CO2 X5 AVA 16 GB00BQRCL637 BULL NASDQ X5 AVA 5 GB00BKZYTL03 BEAR DJIA X15 AVA 18 GB00BQRBWS93 MINI S GULD AVA 178 GB00BL028B92 BEAR AFB X5 AVA 1 GB00BNTQRV99 BEAR ADDTB X5 AVA 2 GB00BNV5CZ31 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.