Es besteht an der Börse wieder Interesse an den BASF-Aktien. Der Kurs kann sich in den letzten Wochen positiv entwickeln. Durch den Einsatz der Käufer hat sich das Chartbild etwas aufgehellt und gibt nun die Chance frei, eine weitere Anstiegsbewegung zu beginnen, welches ein interessantes Kursziel ausweist. Vielleicht wurde das Gröbste schon hinter sich gelassen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...