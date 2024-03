Ist diese KI-Aktie und Chip-Aktie Warren Buffetts größter Fehler? Denn nach dem Verkauf dieses Papier an der Börse steil. "Warren Buffett verkaufte 2022 seinen 5-Milliarden-Dollar-Anteil an der taiwanesischen TSMC unter Berufung auf geopolitische Spannungen. Seitdem gibt es einen rasanter Anstieg der Aktie, dank eines Anteils von 90 Prozent an fortschrittlichen Chips für KI", schreibt das Magazin Fortune. Warren Buffett verkaufte TSMC-Aktien - Sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...