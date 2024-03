DJ Wissing: Verkauf von Bio-Diesel an Tankstellen erhöht Klimaschutz im Verkehr

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht in der Erlaubnis des Verkaufs von Bio-Diesel an Tankstellen durch den Bundesrat einen wichtigen Schritt für mehr Klimaschutz im Verkehr. Solch eine Freigabe sende ein klares Signal an den Markt für den Hochlauf von E-Fuels, so der Minister. Zuvor hatte der Bundesrat den Weg dafür freigemacht, dass der Tankstellenverkauf von aus Abfall- und Reststoffen hergestelltem sogenannten HVO 100 und erneuerbarem E-Diesel in Reinform zugelassen werden darf. Im Bundeskabinett ist die Zustimmung zu dieser Regelung für den 10 April vorgesehen.

"Mit der zeitnah geplanten Freigabe von HVO 100 gehen wir einen wichtigen Schritt für mehr Klimaschutz im Verkehr. Der Kraftstoff ist besonders hochwertig und nachhaltig. Aus Abfall- und Reststoffen produziertes HVO kann die CO2-Emissionen gegenüber fossilem Diesel um bis zu 90 Prozent reduzieren", sagte Wissing.

Der Kraftstoff habe sich in der Praxis bewährt, sei in industriellem Maßstab verfügbar und für moderne Dieselmotoren grundsätzlich geeignet.

Nach der für den 10. April geplanten abschließenden Zustimmung im Bundeskabinett soll das sogenannte HVO 100 an Tankstellen in Deutschland zugelassen werden und kann nach Ansicht des Verkehrsministeriums einen wirksamen Beitrag leisten, um die Emissionen in der Bestandsflotte zu reduzieren.

Die Regelungen sollen vom Bundeskabinett in die 10. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes aufgenommen werden.

