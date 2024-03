Heute wurde bekannt gegeben, dass das Cannabisgesetz der deutschen Bundesregierung, auch bekannt als Säule 1, erfolgreich und ohne Verzögerung vorangekommen ist. Nach dem positiven Ausgang der Abstimmung im Deutschen Bundestag am 23. Februar 2024 durchlief das Gesetz zügig weitere Genehmigungsstufen und wurde schließlich in Kraft gesetzt.

Juan Martinez, Leiter von Curaleaf International, einem führenden Cannabisunternehmen in Europa, kommentierte:

"Die erfolgreiche Verabschiedung des Cannabisgesetzes ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Entstigmatisierung und Entkriminalisierung von Cannabis für Patienten und Konsumenten.

Die Streichung von Cannabis von der Betäubungsmittelliste und die anschließende Umsetzung umfassender Regelungen wird nicht nur Patienten und Konsumenten zugute kommen, sondern auch den Weg für einen florierenden und regulierten Cannabismarkt in Deutschland ebnen.

Als ein Unternehmen, das stark in die europäische Cannabislandschaft investiert hat, sind wir begeistert von den Möglichkeiten, die diese Gesetzgebung mit sich bringt. Mit einem soliden regulatorischen Rahmen erwarten wir einen breiteren Versicherungsschutz, einen geringeren Verwaltungsaufwand für Verschreibungen und ein deutliches Wachstum sowohl für die medizinischen Märkte als auch für die regionalen Modellprojekte mit kommerziellen Lieferketten. Dieses Wachstum in Verbindung mit dem potenziellen Dominoeffekt auf andere europäische Märkte macht Deutschland zu einem Vorreiter bei der Gestaltung der Zukunft von Cannabis in Europa.

Curaleaf hat seine europäische Präsenz durch unsere Terra Verde-Anlage in Portugal, die führende Klinik und Apotheke in Großbritannien, die führende deutsche Marke bei Four 20 Pharma und die strategischen Übernahmen von Clever Leaves in Portugal, Can4Med in Polen und Northern Green Canada strategisch erweitert. Unser vollständiger Prozess von der Aussaat bis zum Verkauf verschafft uns einen Vorsprung, um die erwartete Nachfrage einer florierenden, regulierten und sicheren Cannabisindustrie zu befriedigen.

Wir sind weiterhin entschlossen, den deutschen Markt zu unterstützen und ein Umfeld zu fördern, in dem das Wohl der Patienten und die Zugänglichkeit im Vordergrund stehen. Unser Engagement für die Förderung von wissenschaftlicher Forschung, Innovation und verantwortungsvollen Anbaupraktiken deckt sich mit den Zielen des Cannabisgesetzes, und wir freuen uns darauf, zu seiner erfolgreichen Umsetzung beizutragen."

Über Curaleaf International

Curaleaf International ist eines der größten vertikal integrierten Cannabisunternehmen in Europa. Sein einzigartiges Liefer- und Vertriebsnetz für den gesamten europäischen Markt verbindet bahnbrechende Wissenschaft und Forschung mit modernstem Anbau, Extraktion und Produktion. Inmitten eines rasanten Wachstumskurses zielt die Betonung von Qualität und Fachwissen darauf ab, eine sichere, zuverlässige und effektive Versorgung für alle zu gewährleisten.

Das Filialnetz von Curaleaf International umfasst die Curaleaf Klinik, die Curaleaf Apotheke und die Curaleaf Laboratorien in Großbritannien. Darüber hinaus erstreckt es sich auf die Terra Verde-Anbauanlage in Portugal, die Forschungs- und Entwicklungsstätte von Medalchemy in Spanien, den Großhändler und Distributor Four20 Pharma in Deutschland und den polnischen Großhändler Can4Med.

Curaleaf International ist Teil von Curaleaf Holdings, Inc. einem führenden globalen Cannabisunternehmen. Curaleaf ist an der TSX (Toronto Stock Exchange) notiert und wird am OTCQX-Markt unter dem Symbol CURLF gehandelt.

