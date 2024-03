Anzeige / Werbung

McDonalds und Adidas unter der Lupe

Heute haben wir uns zwei populäre unternehmerische Dinosaurier angesehen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: McDonalds und Adidas. Trotz aller Unterschiedlichkeit zeigen allerdings beide Aktien eine ähnliche Saisonalität zum Frühjahrsbeginn. Zu verzeichnen ist ein deutlicher Performanceanstieg zwischen dem 20. März bis 09. Mai. in den letzten 15 bzw. 25 Jahren.

McDonalds, gegründet 1940 in den USA und mittlerweile ein Synonym für Fast Food Ketten auf der ganzen Welt. Der Franchisegeber verfügt über mehr als 40.000 Lokationen in über 100 Ländern. Neidlos muss man anerkennen, dass "Ronald McDonald" in all den Jahren unermüdlich daran arbeitete, dass Technologie, Marketing und Restaurant-/Service-Innovation das Unternehmen an der Spitze der Fast Food Ketten hielt. Kritik muss sich das Unternehmen allerdings gefallen lassen.

Zum einen an den Speisen selbst, die mit hohe Mengen Fett, weißer Zucker, Salz, wenig Ballaststoffe/Vitamine nicht dem Ideal einer gesunden Ernährung entsprechen. Zum anderen in ökologischer Hinsicht. Allein McDonald's Deutschland produzierte 2022 rund 14.800 Tonnen Abfall in Form von Speiseresten. 83.800 Tonnen Abfall entstand durch größtenteils Papiermüll.

Ganz anders Adidas. Hier stehen Sport und Gesundheit auf der Agenda. Adidas, ähnlich früh gegründet in 1949 durch Adolf (Adi) Dassler. Der bekannteste deutsche Sportartikel Hersteller. Hat sich über die Jahre durch die Diversifikation des Angebots (Bekleidung, Uhren, Accessoires etc.) breit aufgestellt und gilt nach Nike als der zweitgrößte Sportartikel Anbieter. Überraschenderweise wurde zum Frühlingsanfang 2024 bekannt, dass Nike ab 2027 Adidas als Nummer 1 beim Deutschen Fußball-Bund abgelöst. Laut Presseberichten kam das Aus für Adidas sehr überraschend. Man darf gespannt sein, wie sehr sich die sonst zuverlässige Saisonalität von Adidas dadurch beeinflussen lässt.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Super! Ich mag diese kurzfristige Zusammenfassungen. - D.

Sehr interessant. Super gemacht! - G.

Vielen Dank! Kurz und knapp schöne Informationen, gefällt mir. M.

