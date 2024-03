Beste Ethereum ICOs und Presales: Neue Top Coins 2024

Ein Ethereum ICO bietet eine der lukrativsten Optionen, um in Kryptowährungen zu investieren. Denn bei einem Ethereum Presale befindet sich ein Coin noch ganz am Anfang seiner Erfolgsgeschichte. Daher haben die meisten Anleger noch nicht investiert und die Kryptowährung ist besonders niedrig bewertet. Außerdem profitieren Anleger von besonders großzügigen Preiserhöhungen, die in Buchgewinnen resultieren, und oft auch schon von einer Staking-Rendite, welche zu Beginn am höchsten ist. Der temporär sichere Hafen bis zur ersten Listung ist ein weiterer Vorteil, weshalb sich immer mehr Anleger in der aktuellen Marktphase auf Ethereum ICOs und Presales fokussieren. Entdecken Sie nun die besten Coins!

Der beliebteste Memecoin DOGE konnte zwar viele Fans und Investoren begeistern, allerdings ist er mit seiner Technologie und Tokenomics im Vergleich zu moderneren Projekten, die aus den Fehlern der Vorgänger gelernt haben, mittlerweile überholt. So hat Dogecoin einige große Schwachstellen, welche nicht nur seinen Wert und seine Attraktivität schmälern, sondern auch die Zukunft der Kryptowährung bedrohen.

Denn DOGE verwendet das Proof-of-Work-Verfahren zur Verifizierung der Transaktion, welches hohe Mengen an Strom verbraucht. Angesichts der zunehmenden Regulierungen der Regierungen aufgrund von Klima- und Umweltproblemen, könnte Dogecoin sogar verboten werden. Daher wurde jetzt der Ethereum Presale für eine wesentlich umweltfreundlichere Alternative gestartet, die nur einen Bruchteil Energie verbraucht.

Ein positiver Nebenaspekt ist, dass somit auch keine Belohnungen an die Krypto-Miner gezahlt werden. Stattdessen werden über die Staking-Rendite mit 159 % pro Jahr Anreize für Tokeninhaber geschaffen. Dies macht Dogecoin20 wesentlich attraktiver, was sich in einer höheren Anzahl von langfristigen Investoren und somit in stabileren und sogar höheren Kursen äußert.

Ebenso sind die Tokenomics nicht inflationär wie bei Doge, dessen Wert durch die Herausgabe neuer Coins kontinuierlich reduziert wird. Stattdessen ist das Angebot von Dogecoin20 streng limitiert, um somit die Standards von Bitcoin zu erfüllen und attraktiver für Langzeitinvestoren zu sein. Dabei bietet das Ethereum ICO eine wesentlich nachhaltigere und chancenreichere Alternative.

Dogecoin20 ist ein Memecoin, der den Kryptomarkt schon seit dem Start seines Ethereum Presales in den Bann gezogen hat. Denn innerhalb von einer Woche konnte das Ethereum ICO schon eine Finanzierungssumme von mehr als 6,1 Mio. USD erzielen. Überdies hat sich das Verkaufstempo immer weiter gesteigert, sodass täglich ein beeindruckender Betrag von 1 Mio. USD eingeworben wird.

5thScape - Diversifiziertes Angebot aus VR-Software und -Hardware

Der Ethereum ICO von 5thScape bietet eine Kryptowährung, die sich auf den Zukunftsmarkt Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) spezialisiert hat. Im Unterschied zu den meisten anderen Krypto-Projekten wurde jedoch nicht nur Software entwickelt, sondern ebenso VR-Hardware, um somit die Virtual-Reality-Erlebnisse noch realistischer und unterhaltsamer zu gestalten. Somit wird zudem das Risiko besser gestreut und mehr Einnahmeströme geboten.

Anfänglich spezialisiert sich 5thScape auf den Bereich der VR-Unterhaltung und insbesondere auf das Gaming. Schon jetzt wurde das erste Spiel MMA Cage Conquest entwickelt, von dem es bereits Videos zu sehen gibt. Ebenso gibt es Pläne für Epic Cricket Arena, Immersive Kickoff, Archery Master und Thrust Hunter, womit unterschiedlichste Genres von Sport bis Action abgedeckt und verschiedene Zielgruppen angesprochen werden.

Besonders bemerkenswert ist die eigene Hardware. Zu Beginn ist ein optimiertes VR-Headset geplant, welches die fortschrittlichste Technologie bei gleichzeitig günstigem Preis gewährleisten soll. Aber auch der besondere Stuhl soll fesselndere und immersivere Erfahrungen ermöglichen. Von beiden wurden bereits vor dem Ethereum Presale Prototypen entwickelt und es gibt Pläne für die Massenproduktion mit Geschäftspartnern.

Auch wenn erst nur der Unterhaltungsbereich vorangetrieben wird, so betont das Whitepaper das Potenzial für andere Branchen. Zu diesen zählen unter anderem Gesundheit, Bildung und verschiedene Business-Anwendungen. Somit bietet 5thScape auch ein enormes Skalierungspotenzial, was den Coin überdurchschnittlich in die Höhe treiben könnte, insbesondere angesichts des hohen jährlichen Wachstums von 22,7 bis 41,2 %.

Das Ethereum ICO konnte bisher schon über 1,95 Mio. USD einwerben. Noch sind die Coins für einen Preis in Höhe von 0,00215 USD erhältlich, jedoch wird der Verkaufspreis schrittweise um 365,12 % auf 0,01 USD erhöht. Insgesamt stehen über den Ethereum Presale 80 % der Gesamtanzahl von 5,21 Mrd. $5SCAPE zum Kauf zur Verfügung.

Green Bitcoin - Umweltfreundliche Bitcoin-Alternative

Auch der Green Bitcoin soll eine technologisch optimierte, nachhaltige und regulierungssichere Alternative bieten, jedoch in diesem Falle, wie der Name schon vermuten lässt, für Bitcoin. Bei BTC handelt es sich um die größte und bekannteste Kryptowährung. Jedoch ist er mit seinem energieintensiven PoW-Verfahren besonders umwelt- und klimaschädlich, was angesichts zunehmender Regulierungen von nachhaltig orientierten Regierungen eine Gefahr darstellt.

In diese Hinsicht soll der neue und optimierte Green Bitcoin Abhilfe verschaffen, damit Anleger nachts wieder ruhiger schlafen können. Ebenso wurden einige weitere Dinge optimiert, um den $GBTC für langfristige Investoren noch attraktiver als Bitcoin zu machen. Dies soll nicht nur die Volatilität und somit das Risiko reduzieren, sondern auch stärkere Kursanstiege begünstigen. All dies macht das Ethereum ICO so beliebt unter den Investoren.

Anstelle der Krypto-Miner erhalten beim energieeffizienten Proof-of-Stake-Verfahren die Tokeninhaber die Belohnungen für das Halten der Coins. Dies fördert wiederum langfristiges Halten, da es neben dem Kursgewinnpotenzial auch ein passives Einkommen bietet. Somit hat er neben der Stromreduktion um den Faktor 34.500 auch höhere Anreize für das Halten der Coins. Dabei können Investoren bereits während des Ethereum Presales davon profitieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt erhalten Anleger eine Staking-Rendite von 82 % pro Jahr. Durch die Verlängerung des Anlagezeitraums von einer Woche bis zu 6 Monaten, lässt sich der Gewinn noch um weitere 5 bis 15 % steigern. Eine weitere Möglichkeit für die Erhöhung der Rendite stellt das innovative Predict-to-Earn-Verfahren dar, bei dem die Teilnehmer Preisprognosen abgeben können. Liegen sie richtig, wird ihnen ein Bonus in Höhe von 100 % gewährt.

Der Ethereum Presale von Green Bitcoin hat schnell mehr als 7,71 Mio. USD erzielt. Derzeit werden die Coins noch für einen Preis in Höhe von 1,1062 USD angeboten. Allerdings steigt der Verkaufspreis phasenweise von 0,00215 auf 1,1062 USD um 268,73 % an. Aufgrund der hohen Nachfrage sind nur noch wenige $GBTC übrig, weshalb viele Anleger vermutlich zu spät kommen, wenn sie sich nicht beeilen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.