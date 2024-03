NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) kletterte zuletzt um 0,34 Prozent auf 110,77 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 4,22 Prozent.

An den Finanzmärkten wird weiterhin auf eine erste Leitzinssenkung in den USA in diesem Sommer spekuliert. In diese Richtung wurden jüngste Äußerungen von Notenbankchef Jerome Powell interpretiert. Angesichts einer immer noch hartnäckigen Inflation sowie robuster Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten ist auch ein späterer Zinsschritt denkbar./jsl/edh/nas