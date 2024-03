SHENZHEN (IT-Times) - Die BYD Company baut ihr Produktportfolio im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) weiter aus und bereitet die Markteinführung eines neuen Modells mit der Bezeichnung Yuan Up vor. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) könnte am 26. März 2024 den kompakten Elektro-SUV Yuan Up als...

Den vollständigen Artikel lesen ...