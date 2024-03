Die Anleger an der Wall Street haben nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag Gewinne mitgenommen. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 39.475,90 Punkten praktisch auf seinem Tagestief. Auf Wochensicht gewann der US-Leitindex aber trotzdem rund zwei Prozent - und verzeichnete damit die stärkste Handelswoche des bisherigen Jahres.Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,14 Prozent auf 5.234,18 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,10 Prozent ...

