München (ots) -2 Siege in der Overtime, 2 knappe Erfolge nach 60 Minuten: Jede Menge los in Runde 3 der DEL-Viertelfinals! Die Eisbären Berlin gewinnen ein erneut nickliges Spiel gegen die Adler Mannheim knapp mit 3:2 und drehen damit die Serie zum 2:1. Doch die Posse um Lean Bergmanns provokanten Jubel im letzten Duell in Richtung der Fans seines Ex-Vereins Mannheim spielt weiter eine große Rolle. Adler-Geschäftsführer Matthias Binder wählt am MagentaSport-Mikro scharfe Worte in Bergmanns Richtung: "Der Lean hat bei uns einen Vertrag gehabt, war gefühlt alle 3 Monate mit seinem Agenten bei mir im Büro, hat diesen oder diesen Wunsch geäußert. Der letzte Wunsch war damals, aus familiären Gründen nach Iserlohn zu gehen. Wir haben all diese Wünsche erfüllt. Deswegen war diese Aktion von Lean nach seinem Tor nicht respektvoll unserem Verein gegenüber. Das gehört sich nicht. Und das ist auch eine Charakterfrage." Zurück zum Sportlichen: Der EHC Red Bull München und die Fischtown Pinguins Bremerhaven bauen ihre Serie in engen Duellen auf 3:0 aus und können damit am Sonntag alles klar machen. Jan Urbas ist mit einem sehenswerten Tor aus spitzem Winkel der gefeierte Mann in Bremerhaven - die gewinnen schon wieder mit 4:3 in der Overtime gegen den ERC Ingolstadt. Trainer Thomas Popiesch ist erleichtert: "Es entscheiden Kleinigkeiten. Es ist natürlich immer schöner, wenn man gewonnen hat. Dann hat man jetzt nicht den Druck." Münchens Kapitän und Doppelpacker Patrick Hager drängt nach dem 3:0 in Serie auf die Entscheidung am Sonntag gegen Wolfsburg: "Die Chance, die du jetzt zu Hause hast, musst du natürlich nutzen, damit du bestmöglich nicht mehr hier hochkommen musst." Das Duell zwischen den Straubing Tigers und den Schwenninger Wild Wings entscheiden die Gäste mit 4:3 in der Overtime für sich - das Siegtor fällt ganz spät und unglücklich aus Straubing-Sicht. Schwenningen führt damit in der Serie mit 2:1.Nachfolgend die Stimmen und Höhepunkte vom Freitag mit Spiel 3 der Viertelfinals - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es bereits am Sonntag mit Spiel 4 aus allen Viertelfinalserien als Einzelspiel oder in der Konferenz - live und exklusiv bei MagentaSport. Los geht's ab 13.45 Uhr mit dem brisanten Duell zwischen den Adler Mannheim und Eisbären Berlin. Ab 18.45 Uhr schließen dann die Schwenninger Wild Wings und die Straubing Tigers Spiel 4 der Viertelfinal-Serie ab.Eisbären Berlin - Adler Mannheim 3:2 (Serie 2:1)Die Eisbären drehen die Serie und holen sich ihren Heimvorteil zurück. In einer erneut heißen Partie mit einigen Strafen führen die Berliner mit 3:0. Das Mannheimer Aufbäumen im Schlussdrittel kommt zu spät.Alle Tore im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WnRQSFU0N0U4UTVvTnRLVWJja2w0cWZidUFoQitnc3FhcmRSM0IwKzlJND0=Die Posse um Lean Bergmanns provokanten Jubel in Richtung der Fans seines Ex-Klubs Mannheim nutzen beide Marketing-Abteilungen für sich. Während Berlin auf alle Bergmann-Trikots 20 Prozent Rabatt und einen Puck mit dem Bergmann-Jubel anbietet, kontern die Adler: Bei der Rückgabe eines Bergmann-Trikots gibt es ein Gutschein über 25 Euro. MagentaSport-Experte Rick Goldmann muss schmunzeln, sagt jedoch auch: "Ich finde es unterhaltsam. Aber ich glaube auch, beide Klubs haben trotzdem eine Verantwortung, hier nicht zu viel Öl ins Feuer zu gießen, damit man das ganze auf einem Level kocht, das noch okay ist."MagentaSport-Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann fassen die Marketing-Aktionen unter der Woche nochmal zusammen und ordnen ein:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z0hIQnNHODJWMCsrbFRGMFl5Y0lhUlYyWU1QM3dpdlJRNnNRMjJiSXF2Yz0=Mannheims Geschäftsführer Matthias Binder kritisiert Lean Bergmanns Verhalten scharf: "Das hat überhaupt nichts mit Adler Mannheim gegen die Eisbären zu tun. Man muss ein bisschen ausholen: Der Lean hat bei uns einen Vertrag gehabt, war gefühlt alle 3 Monate mit seinem Agenten bei mir im Büro, hat diesen oder diesen Wunsch geäußert. Der letzte Wunsch war damals, aus familiären Gründen nach Iserlohn zu gehen. Wir haben all diese Wünsche erfüllt. Deswegen war diese Aktion von Lean nach seinem Tor nicht respektvoll unserem Verein gegenüber. Das gehört sich nicht. Und das ist auch eine Charakterfrage. Das sind harte Worte, aber dazu stehe ich, dazu steht der ganze Verein. Sowas macht man nicht nach der Vorgeschichte."Berlins Geschäftsführer Thomas Bothstede findet insbesondere die Adler-Reaktion auf Social Media nicht in Ordnung: "Ich würde schon gerne noch was dazu sagen. Es ist das eine, was der Spieler macht. Das andere ist die Reaktion. Da bin ich schon anderer Meinung, wenn man als Klub offiziell so etwas postet und gegen einen Spieler geht. Ich kannte natürlich die Vorgeschichte nicht, aber das finde ich schon heftiger. Das können wir nicht auf Lean sitzen lassen. Die Art und Weise finde ich nicht in Ordnung. Und dazu stehe ich dann auch."Um die Bergmann-Posse zu beenden, hat Bothstede eine Idee: "Ich mache jetzt folgenden Vorschlag: Leon und Lean haben ja Geldstrafen bekommen. Wir spenden jetzt erstmal pro verkauftes Trikot von Lean 10 Euro für einen guten Zweck, pro Puck 2 Euro für einen guten Zweck. Wir werden die Geldstrafe hoffentlich für einen guten Zweck spenden. Da müssen wir mit der DEL sprechen. Wenn nicht, packt Lean die Summe nochmal drauf und spendet für einen guten Zweck."Der Link zum Meinungsaustausch der Geschäftsführer: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWtiM2NGb3l1ckVibG55U200TnZENUxjTEtiUVdOOEM1QVBSa3JsL3V4TT0=Schon das Tor zum 0:1 fasst das Adler-Spiel gut zusammen. Ryan MacInnis trifft nach einer tollen Bewegung den Pfosten, im Gegenzug kontern sich die Eisbären durch Yannick Veilleux zum 1:0: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NnVYcmt4UkFXaUx2cytxcjRiRW9QTytRZHIwcENaemN3dkFXaGRFVmpWOD0=Die Partie bleibt auch in Spiel 3 nicklig und hart. Mannheims Korbinian Holzer kriegt nach einem Check gegen Tobi Eders Kopf die große Strafe. Es folgt ein Wortgefecht mit Veilleux und wenig später hallen "Lean Bergmann"-Sprechchöre von der Tribüne. Alles im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y2dOczRuRlhZTVROTEJNdndCZHBuQmZuT2tldTlCYkdPNWZDZGJKQzZWUT0=Berlins Kai Wissmann ist nicht überrascht über die engen Duelle zwischen Berlin und Mannheim: "Beide Mannschaften sind spielstark. Jedes Spiel ist ein harter Kampf. Wir sind froh, dass wir jetzt 2:1 führen, aber es ist noch lange nicht vorbei. So blöd es klingt: Spiel für Spiel. In Mannheim wollen wir natürlich gewinnen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OXNuVjV0SDJwa0Nyd3ZoREYyOUlEVDVRZU1qZGl4WXhGZmpaeXpHNWl3cz0=Mannheims Co-Trainer Marcel Goc über den Hauptgrund der Niederlage: "Das 1. Drittel. Wir hatten Chancen, Tore zu schießen. Am Ende war es sehr, sehr knapp. Die Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WGRyVjhjVHlaekl4alIwRzEzUnhVY1B5V0FTeDFsVXJGcDJYZkpybFdIWT0=Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München 3:4 (Serie 0:3)München gewinnt in Wolfsburg vor allem dank eines starken 2. Drittels. Aus 22 Schüssen macht der EHC 3 Tore, Doppelpack Patrick Hager. Wolfsburg zeigt sich im Vergleich zu den ersten beiden Duellen dieser Serie verbessert, der 3:4-Anschluss durch Darren Archibald 16,9 Sekunden vor dem Ende kommt aber zu spät. München kann am Sonntag vor heimischer Kulisse alles klar machen. Alle Tore im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M25SVXFiZmJJUlFHaURWU1AyNUJ5bVFBS2RZL0RheENGV25rRW1tejJKMD0=Wilde Schlusssequenzen! Nach Wolfsburgs 3:4-Anschluss wird es vor dem Münchner Tor Sekunden vor dem Ende noch einmal brenzlig: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZkpRUVZyUGFjdUEvd3J2MUc5cjRuVkZPUGhubHZYaTRRTEQ1bExvRkc1MD0=Es geht zum Teil heiß her. Spencer Machacek eilt seinem Grizzly-Kollegen Björn Krupp zur Hilfe und stößt Münchens Maximilian Kastner um: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UTJmU2w0R2UvRzFmcGZsNUZDMC9zQXpPZEV6WURFYWlLMWxubStXOElZbz0=Wolfsburgs Goalie Hannibal Weitzmann macht sein 1. Spiel in dieser Serie, hält im 2. Drittel stark und ist trotzdem sehr selbstkritisch: "Es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne im Vergleich zu den ersten beiden Spielen. Ich muss mir die eine oder andere Situation nochmal angucken. Ich habe natürlich den Anspruch, dass ich noch ein oder zwei davon halte. Dann gewinnen wir hier. Das tut mir leid für die Jungs."Aufgeben will Weitzmann die Serie natürlich noch nicht. Was macht denn Hoffnung bei einem 0:3-Rückstand? "Dass wir es noch nicht geschafft haben, unser Potenzial zu 100 Prozent aufs Eis zu bringen, was natürlich schade ist. Aber ich glaube an die Jungs. Man braucht 4 Siege. Solange München die nicht hat, glauben wir dran." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z0hHZEtYaHk3TkwwaXk0VE1XMzNGWUp6a1hJN2RIT2dMQWU4RGU0cmlnND0=Münchens Kapitän und Doppelpacker Patrick Hager drängt nach dem 3:0 in Serie auf die Entscheidung im nächsten Spiel: "Die Chance, die du jetzt zu Hause hast, musst du natürlich nutzen, damit du bestmöglich nicht mehr hier hochkommen musst."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NDNKbjNieVl0VDZOQVQxdTJFQWhFcUhhT0Q2d242d3FXZ3JlTUpnWjlzWT0=Münchens Trainer Toni Söderholm warnt weiterhin vor Wolfsburg, gerade wegen des starken 1. Drittels der Grizzlys: "Natürlich haben wir ein bisschen Selbstvertrauen, was unser Spiel angeht. Aber man heute gesehen, dass Wolfsburg eine starke, eine gefährliche Mannschaft ist, wenn man ihnen Zeit und Raum gibt. Man soll seinen Gegner respektieren. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt, dass man seine eigene bestmögliche Leistung bringt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UWFUaUEwdDJCb3JUY0ZlTEQ4YjYxV0ZpZ0dCdS8wbW9vQWxkRUJXOUE2TT0=Fischtown Pinguins Bremerhaven - ERC Ingolstadt 4:3 OT (Serie 3:0)Es passt ins Bild dieser Serie, aber auch ins Bild der bisherigen Pinguins-Saison: Fischtown hat mal wieder den längeren Atem. Nach 3 Führungswechseln steht es nach 60 Minuten 3:3. In der Overtime trifft Bremerhavens Jan Urbas dann sehenswert. Wie am vergangenen Sonntag gewinnen die Pinguins mit 4:3 in der Overtime und können die Serie damit schon am Sonntag entscheiden.Ansatzlos aus spitzem Winkel - Jan Urbas' brillantes Siegtor im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cUZFRGJhZnkwSGhFMmVVeDJqU0ZUWk9hVHlVd0MrQXpQSDlaQzZiWUpxMD0=Er kann sich dafür nichts kaufen, aber das schönste Tor des Tages erzielt Ingolstadts Wojciech Stachowiak: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TTlvRkh2L2xnR0lVcGkwL1NlL0wvQUhmWTVhZkdmdW5CczdNb1hqUkFCRT0=Fischtown-Coach Thomas Popiesch konstatiert nüchtern: "Es ist sehr schwierig, in jedem Spiel zu 100 Prozent den Rhythmus zu finden. Wir haben im Spiel lange gebraucht. Und deshalb umso schöner, dass wir das Spiel doch noch gewinnen konnten."Am Sonntag will der Trainer die Entscheidung, um die ebenbürtigen Ingolstädter nicht zurückkommen zu lassen: "Alle Spiele gegen Ingolstadt diese Saison sind sehr eng. Es entscheiden Kleinigkeiten. Es ist natürlich immer schöner, wenn man gewonnen hat. Dann hat man jetzt nicht den Druck. Aber egal, was ist: Wir brauchen den nächsten Sieg."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aFRXNTR6azc3K3dtTU9BNkZSVWZNYTAySFF2MzBQY1BnQ1BhbVRyK1JsZz0=Auf die Frage, ob Ingolstadts Trainer Mark French nach dem 0:3 in der Serie noch Hoffnung hat, antwortet er kurz und knapp: "Das ist eine lächerliche Frage. Wir haben viele gute Dinge gemacht. Wir müssen weiter an uns und unsere Struktur glauben." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N3VwSnhabG56dks1a2FxbzNoUzgzcEQwaFAzcEgxcytBSWI0RVlQSlhpWT0=Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wings 3:4 OT (Serie 1:2)Die Wild Wings treten zunächst abgezockt auf, nutzen vor allem ihr Powerplay und führen nach dem 1. Drittel mit 3:0. Die Tigers kämpfen sich im Mittelabschnitt zurück und erzielen im 5-gegen-3 schließlich das 3:3. Nach über 3 Stunden fällt dann das Siegtor in der Overtime für Schwenningen: Tyson Spink drückt die Scheibe drüber. Das entscheidende Tor im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZGtOMXk3cHI4cERzUXU5YWhkcW1CbGlLaStWZUNnLzZLTFcyL2cxeHhtTT0=Abgezocktes 1. Drittel der Wild Wings! Erst kontern sie in Unterzahl, dann treffen sie zweimal im Powerplay: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TTZMQ1d1VDJlK1dtUm1rY3k4TjB6c3JzeGJxVjljTkdsczFPSHBiQ0lqQT0=Doch dann folgt die Straubinger Aufholjagd: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dld3bmpmTDYwMVBBeHZrZUlxWDAvd2lPZTc1UzZWQlptSWViVkg1SkNUVT0=Die DEL-Playoffs komplett live bei MagentaSportViertelfinal-SerieSpiel 4Sonntag, 24.03.24Ab 13.45 Uhr: Adler Mannheim - Eisbären BerlinAb 14.45 Uhr: ERCIngolstadt - Fischtown Pinguins BremerhavenAb 16.15 Uhr: EHC Red Bull München - Grizzlys WolfsburgAb 18.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Straubing TigeersSpiel 5Dienstag, 26.03.24Ab 19 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheim, Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wings