Endlich: Die Erholung der Tourismusbranche ist in vollem Gange und hat in vielen Regionen bereits wieder das Niveau vor der Coronakrise erreicht. Besonders in Europa, der weltweit wichtigsten Reiseregion, ist das Vorkrisenniveau bereits zum Greifen nahe - und einige Unternehmen profitieren davon jetzt richtig.Mit rund 1,3 Milliarden internationalen Ankünften im vergangenen Jahr zeichnen sich schon jetzt neue Rekordzahlen ab - und das könnte noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...