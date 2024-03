Aktien Wochenrückblick - wieder neue Rekordstände im DAX. Die Verteidigungsaktien Rheinmetall, HENSOLDT und diesmal auch Renk steigen in Richtung neuer Allzeithochs. Korrektur? Scheint zum Fremdwort zu werden. Ist an den Märkten mittlerweile Sorglosigkeit und unbegrenzte Euphorie angesagt? Sollte man langsam an Gewinnmitnahmen denken? Und wie steht es mit den Immobilienaktien, die bisher im Schatten standen? Letzte Woche Freitag traf es Vonovia mit einem 10%-igem Kurseinbruch, diesen Freitag zerlegte es die aroundtown Aktie - die Deutsche Bank senkte den Ausblick für die Luxemburger, statt HOLD ...

