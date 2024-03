Vor der wegweisenden Fed-Sitzung am vergangenen Mittwoch noch in Lauerstellung, zündete das AKTIONÄR Hebel-Depot in den letzten Tagen den sprichwörtlichen Turbo - mit einem Zuwachs von fast 20 Prozent. Aktuell steht das im Januar neu aufgelegte Echtgeld-Depot bei einem Plus von 47 Prozent. Frisches Kurspotenzial sollten nun 2 explosive Neuzugänge bringen. Mit dem Airbus-Call (+98 % seit 06.02.) und dem Kion-Group-Turbo (+90 % seit 24.01.) stehen aktuell zwei Top-Performer im Depot kurz vor der Verdopplung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...