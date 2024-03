Broadcom Limited hat kürzlich in der Finanzwelt für Aufsehen gesorgt, nicht zuletzt durch die Anhebung des Kursziels durch ein renommiertes Finanzanalyse-Haus von $1,500 auf $1,600 und einer Beibehaltung der Kaufempfehlung für die Aktie. Der Kursanstieg erfolgte im Anschluss an die Bekanntgabe eines über den Erwartungen liegenden Gewinns pro Aktie im Januarquartal sowie einer beeindruckenden Steigerung der Verkäufe um 34%. Dieses Wachstum spiegelt sich vor allem in einem deutlichen Anstieg der Softwarebuchungen auf $1,8 Milliarden wider, mit der Prognose, dass diese im Aprilquartal auf $3 Milliarden anwachsen werden. Hierbei spielt die erfolgreiche Umstellung von Kunden auf das Premium Cloud Foundation Angebot eine zentrale Rolle. Die Experten loben insbesondere das beschleunigte Wachstum und die zunehmende Einbettung von Software und künstlicher Intelligenz (KI) [...]

