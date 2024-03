In der 12. Kalenderwoche des Jahres (18.03. bis 22.03.2024) hat die Zeichnungsphase für die Premieren-Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A382517) der Solarnative GmbH mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro begonnen. Der finale Zinskupon der fünfjährigen Anleihe wurde am Freitag auf satte 12,00% p.a. festgelegt. Die Solarnative GmbH ist ein junges Unternehmen, das mit dem "PowerStick" ein innovatives Produkt für den Solarmarkt entwickelt hat und damit ehrgeizige Wachstumsziele verfolgt. "Es ist unser Ziel, möglichst schnell zu einem relevanten Gigawatt Player in der Photovoltaikindustrie aufzusteigen. Wir wollen Photovoltaikmodule mit integrierten Wechselrichtern als neuen Marktstandard für Wohngebäude etablieren, denn wir sind überzeugt von den mannigfaltigen Vorteilen dieses Ansatzes. Wenn wir das erreichen, sind unserem Wachstum kaum Grenzen gesetzt. Im Hinblick auf die Gesellschaft planen wir diese mittelfristig in eine AG umzuwandeln und erachten uns ab einem jährlichen Umsatz von 500 Mio. Euro dann auch reif für ein IPO", so CEO Dr. Julian Mattheis im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche. Bis zum 28.03.2024 kann die Anleihe über die Börse gezeichnet werden.

Die Ranft-Gruppe bietet aktuell die "Ranft Solar-Anleihe 2024" (ISIN: DE000A351198) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und einer jährlichen Verzinsung von 7,00% an. Ab einer Mindestanlagesumme von 3.000 Euro kann die Anleihe direkt über die Emittentin gezeichnet werden. ...

