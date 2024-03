Immobilien gehören in jedes Weltportfolio, werden aber häufig von Anlegern vergessen. Allerdings bieten diese Werte attraktive Ausschüttungen und sogar kurzfristiges Kurspotenzial. Diese ETFs sind jetzt für Anleger interessant: Der Immobiliensektor gehört als Beimischung in jedes Weltportfolio, allerdings wird er der Einfachheit halber von vielen Investoren weggelassen. Ein Fehler, denn gerade aktuell bieten sich in diesem Bereich einige Chancen. ...

