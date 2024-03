© Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/AP/dpa



Die globalen Wachstumserwartungen der Investoren sind im März auf den höchsten Stand seit 2 Jahren gestiegen. Das zeigt eine neue Studie von Bank of America. Unser Gastautor Bryan Perry verrät, wie Profis jetzt handeln.Die Börsen sind auf Rekordkurs, nichts scheint die Hausse an den Aktienmärkten stoppen zu können. Der Weltaktienindex MSCI World verzeichnete im noch jungen Jahr bereits einen Zuwachs von sechs Prozent und diverse Börsenbarometer haben in den vergangenen Tagen neue Rekordhochs erklommen. Die Investoren erwarten, dass es an den Aktienmärkten weiter aufwärts geht. Rezession für Portfoliolenker kein Thema mehr Es gibt immer weniger Bären - pessimistisch eingestellte Investoren - …