Für den DAX (WKN: 846900) ist eine weitere historische Woche zu Ende gegangen. Bis zum Fed-Entscheid am Mittwoch agierten die Anleger noch zurückhaltend, am Donnerstag brach der Markt endgültig nach oben aus. Unter dem Strich stand ein Wochenplus von +1,5% auf 18.205 Punkte. Bei DAX live überwogen diesmal die Long-Trades, insgesamt war es eine sehr erfolgreiche Trading-Woche. Gelungener Wochenauftakt Am Montag ging es direkt gut los. Andreas Bernstein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...