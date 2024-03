Nach der Markteinführung in den USA im vergangenen Jahr ist das erste rein elektrische Modell von Maybach jetzt auch bei den Vertriebspartnern in Deutschland und weiteren europäischen Märkten bestellbar. Ein Schnäppchen ist der Stromer freilich nicht. Der Basispreis für den Mercedes-Maybach EQS 680 SUV in Deutschland liegt bei 200.634 Euro. Das Modell basiert auf dem bekannten EQS SUV unter der Marke Mercedes-Benz, soll die Technologie aber "mit ...

