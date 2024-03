Floki Kurs Prognose: Steigt der Kurs auf 1 Cent?

Meme Coins haben in den letzten Wochen die Aufmerksamkeit der Investoren wieder auf sich gezogen. Immer wieder waren die Gewinner des Tages Meme Coins, wobei die Größen PEPE, FLOKI, DOGE, SHIB, BONK und WIF ihren Kurs innerhalb eines Monats vervielfacht haben. FLOKI liegt trotz Korrektur in den letzten Tagen auf Monatssicht noch immer mit mehr als 600 % im Plus und notiert aktuell bei 0,0002356 Dollar. Damit liegt die Marktkapitalisierung schon bei über 2 Milliarden Dollar. Ist ein Anstieg auf 0,01 Dollar überhaupt möglich?

Neue Roadmap

Um die Frage zu klären, ob Floki jemals auf 0,01 Dollar steigen kann, muss man wissen, dass es sich dabei längst nicht mehr um einen reinen Meme Coin handelt. Immerhin müsste der Kurs dafür noch um das 42-fache steigen und bei einer Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden Dollar würde das bedeuten, dass die Bewertung am Ende fast 100 Milliarden Dollar betragen würde. Zumindest bei gleichbleibender Umlaufmenge. Inzwischen gibt es aber einige Mechanismen, die das Tokenangebot reduzieren. Schaut man sich die neue Roadmap von FLOKI an, die gestern veröffentlicht wurde, scheint ein solcher Anstieg durchaus möglich zu sein, auch wenn FLOKI dann mehr wert wäre als DOGE im Jahr 2021.

FLOKI ROADMAP: WHAT'S NEXT ON OUR AGENDA…



From the get-go, we've been VERY clear about our goal for Floki:



To be the most known and most used cryptocurrency in the world.



Our new roadmap outlines how we intend to achieve this:

Die Entwickler von FLOKI haben bereits einige Schritte unternommen, um den Kurs langfristig in die Höhe zu treiben und haben längst dafür gesorgt, dass es sich dabei nicht mehr nur um einen Meme Coin handelt. Mit der gestern veröffentlichten Roadmap haben sie aber nochmal gezeigt, dass sie noch lange nicht fertig sind mit ihrer Mission, FLOKI zur bekanntesten und meistgenutzten Kryptowährung der Welt zu machen.

Neben einer eigenen Floki Academy, die Usern Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie erklären soll, sind auch große Schritte in den Finanzdienstleistungsbereich geplant. So soll es eigene Debitkarten geben, mit denen User im Alltag mit ihren FLOKI-Token bezahlen können und eigene Konten, die mit den Coins gedeckt werden und auch Dollar-Zahlungen ermöglichen sollen. Das wären große Schritte, um FLOKI tatsächlich zur meistgenutzten Kryptowährung der Welt zu machen.

Extreme Marketingmaßnahmen

Neben den zahlreichen Utilities, die FLOKI den Token-Besitzern ermöglichen möchte, wird auch zu extremen Marketingmaßnahmen gegriffen, um den Coin noch bekannter zu machen. Neben einem eigenen Play 2 Earn Game, dessen vielversprechender Trailer bereits veröffentlicht wurde, wirbt FLOKI auch bei zahlreichen Sportveranstaltungen, die internationales Aufsehen erregen, wie die Tischtennis-Weltmeisterschaft in Südkorea.

FLOKI AND TOKENFI TO BE THE OFFICIAL CRYPTO PARTNER FOR WORLD TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP IN SOUTH KOREA, SET TO REACH HALF A BILLION PEOPLEFloki and TokenFi are making waves in the sports world by becoming the Official Cryptocurrency Partner for one of the largest World Table… pic.twitter.com/OxkXkzjcvh - FLOKI (@RealFlokiInu) March 21, 2024

Mit dem Vordringen in den Gaming-Markt und dem Werben auf Sportveranstaltungen sollen vor allem jüngere Generationen, die neuen Technologien gegenüber offen sind, angesprochen werden, die den Token auch tatsächlich im Alltag nutzen könnten, wenn die Grundlage dafür geschaffen wurde.

Ein Blick auf die Marketingmaßnahmen und die ambitionierte Roadmap macht schnell deutlich, dass FLOKI noch lange nicht fertig ist mit seiner Mission und das bisherige Allzeithoch nicht das letzte sein dürfte. Ob es für einen Anstieg auf 0,01 Dollar reichen wird, wird sich zeigen. Zumindest wird ein Anstieg um mehr als das 42-fache bei einem Coin mit einer so hohen Bewertung nicht über Nacht passieren. Deutlich schneller könnte eine solche Kursexplosion bei neuen Meme Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung erfolgen. Derzeit deutet zum Beispiel beim neuen Dogecoin20 ($DOGE20) alles darauf hin, als würde der Kurs schon bald um ein Vielfaches steigen.

Kann DOGE20 besser als FLOKI performen?

FLOKI wird zweifelsohne einer der wichtigsten Meme Coins in diesem Bullrun bleiben. Allerdings hat die große Kursexplosion um tausende Prozent hier bereits stattgefunden, sodass es ab hier schon länger dauert, bis sich der Kurs nochmal vervielfacht. Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung gehen zwar mit höherem Risiko einher, dafür auch mit höherem Gewinnpotenzial. Bei $DOGE20 deutet schon vor dem Handelsstart an den Kryptobörsen alles darauf hin, dass der Kurs nach dem Listing durch die Decke gehen könnte.

($DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

Der $DOGE20-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und in anderthalb Wochen haben Investoren bereits Token im Wert von fast 7 Millionen Dollar gekauft. Eine so hohe Nachfrage in einer so frühen Phase deutet darauf hin, dass der Coin zum Megaerfolg werden könnte. Gerade bei neuen Coins, die an Kryptobörsen gelistet werden, kann der Kurs oft schon innerhalb eines Tages um ein Vielfaches steigen, worüber sich vor allem diejenigen freuen können, die im Vorverkauf einsteigen. Da der Presale auf rund 10 Millionen Dollar begrenzt ist, bleiben Interessenten aber wohl höchstens noch ein paar Tage, bis der Vorverkauf abgeschlossen ist und $DOGE20 an den Kryptobörsen gelistet wird.

