Schon seit Anfang des Monats basteln die Bullen an einer Erholung bei der PayPal-Aktie, welche am Donnerstag noch einmal ordentlichen Schub bekommen hat. Hierzulande ging es um mehr als vier Prozent für den Titel in die Höhe. Für viel Zuversicht sorgte Fed-Chef Jerome Powell, der sich von den zuletzt wieder gestiegenen Inflationszahlen recht unbeeindruckt zeigt. Zwar blieben die Leitzinsen in den USA erst einmal unverändert. Die Fed stell aber weiterhin Zinssenkungen um 0,75 Prozentpunkte für das laufende Jahr in Aussicht.

