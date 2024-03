Wochenrückblick: Überraschungen aus Japan

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der abgelaufenen Börsenwoche erreichten uns neben Neuigkeiten zum US-Zinsentscheid auch Bilanznachrichten einiger lokaler Unternehmen.



Die Dax-Konzerne steigen weiter



Am Anfang der Woche haben uns die Jahreszahlen der Hannover Rück erreicht. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer hat fast alle seine Kennzahlen verbessert. Außerdem hat sich der Nettogewinn verdoppelt. Die Investoren konnten sich über eine auf 7,20 Euro erhöhte Dividende freuen.



Auch Rheinmetall konnte weiter steigen. Wenn wir allein diese Woche betrachten, ist die Aktie um mehr als 10% gestiegen.



Ein weiterer Gewinner dieser Woche ist Siemens Energy. Im Markt ist der Kurs noch in einem Abwärtstrend, dennoch hat sich die Aktie seit Oktober 2023 stark erholt. In den letzten fünf Tagen ist sie um 13% auf 16,40 Euro gestiegen und hat damit ein neues Jahreshoch erreicht.















Die Fed überrascht nicht, dafür Neuigkeiten aus Japan



Am Dienstag gab es spannende Nachrichten aus Japan. Die Bank of Japan hat eine neue Ära der Geldpolitik gestartet. Mit diesem historischen Schritt sind die Zinsen nach 17 Jahren erstmals wieder gestiegen. Seit 2016 lag der Leitzins bei minus 0,1%, jetzt wird der Zins wieder im positiven Bereich, bei 0,1%, liegen. Große Auswirkungen solle dieser Schritt wohl nicht auslösen. Es solle sich eher um einen "symbolischen Schritt" handeln.



Eher keine Überraschungsmomente ergaben sich bei der FED Sitzung am Mittwoch. Die Amerikaner haben den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25% bis 5,50% belassen. Laut FED solle diese Zinspause aber nicht von längerer Dauer sein, denn sie deuteten für den Rest des Jahres nach wie vor drei Zinssenkungen an.







Neue Börsengange: Douglas und Reddit



Beide Unternehmen sind am Donnerstag an die Börse gegangen, jedoch sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Die positiven Erwartungen von Douglas konnten leider nicht getroffen werden. Die Aktie ist im Vergleich zum Ausgabepreis um mehr als 15% gefallen. Die Investoren waren aufgrund des hohen Verschuldungsgrad der größten Parfümeriekette Europas beunruhigt.



In den USA war die Lage deutlich positiver. Der IPO von Reddit war ein totaler Erfolg, der die Investoren positiv überrascht hat. Die Firma gehört zu den größten Social-Media-Plattformen weltweit und hat mehr als 73 Millionen Nutzer täglich. Am ersten Tag hat die Aktie bei 50,44 USD geschlossen, was einem Kursgewinn von ca. 48% gegenüber dem Zeichnungspreis entspricht.











Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort haben veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







