© Foto: openAI.com



Der Start des, mit KI-Hardware bestückten, Satelliten "Optimus-1" am 05. März, heizt die Diskussion um die Zukunftsaussichten des australischen Pennystocks "Brainchip Holdings" im wallstreetONLINE Forum weiter an.Neben den üblichen Verdächtigen "Gold" und "Newron Pharmazeuticals" beschäftigt in dieser Woche erneut Brainchip Holdings die wO-Community. Der australische Chiphersteller arbeitet an einer KI-Lösung, die ohne Cloud Computing auskommen soll und konnte Anfang März einen neuen Meilenstein vermelden, als der Satellit "Optimus-1", welcher u.a. auf Branchip Hardware zurückgreift, erfolgreich gestartet wurde. Dieser Satellit nutzt den "Akida" sowie den "ANT61" Chip von Brainchip und …