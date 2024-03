In Stuttgart sind die ersten Carsharing-Stationen mit Ladesäulen für Elektroautos im öffentlichen Raum in Betrieb gegangen. Die neuen Stellplätze in der Helfferichstraße in Stuttgart'Nord wurden von der Stadt offiziell an die Unternehmen Deer und Stadtmobil übergeben. Seit 2018 stellt die Stadt Stuttgart öffentliche Stellplätze für das Carsharing bereit, bisher aber ohne eigene Ladesäule. Zwar wurden seitdem jedes Jahr neue Stationen ausgeschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...