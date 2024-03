Börsenveteran Gerd Weger - vielen besser bekannt als Betreiber seines legendären "Millionendepots" - weiß: Bitcoin ist zu einem der wichtigsten Wertaufbewahrungsmittel und zur Fluchtmöglichkeit vor der Inflation geworden. Doch vielen fehlt es an dem richtigen Wissen, um sicher und durchdacht in Bitcoin und Co zu investieren. Das gibt es jetzt in Wegers brandneuem Börsenbuch - sein "Krypto-Kompendium". Es beantwortet alle Fragen rund um Bitcoin und andere Kryptowährungen - von der Bewertung über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...