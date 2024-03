wO Börsenlounge - die Woche: 50 Prozent mit Vonovia, eine Monsterkapitalerhöhung und 4 IPO's

Meyer Burger zieht mit der Ausgabe von 20 Milliarden neuen Aktien zu einem Rappen eine Monsterkapitalerhöhung durch. Eine Kombination aus Schein und Aktie von Vonivia bringt in zwei Tagen ein Plus von rund 50 Prozent!Es muss nicht immer KI sein. Mittwoch habe ich eine Spekulation auf Vonovia aufgelegt und Freitag sind die beiden Positionen mit einem Plus von fast 50 Prozent ins Wochenende gegangen. Wie die Spekulation genau aussieht und wie viel Potenzial noch in in den Positionen steckt, erfahren Sie in der Folgen von Mittwoch (Auflage) und Freitag (Zwischenstand). Vier Börsengänge gab es in dieser Woche. Im Rampenlicht standen dabei Douglas, Reddit und Galderma. Der große IPO-Gewinner ist …

Den vollständigen Artikel lesen ...