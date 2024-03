© Foto: picture alliance / Caro | Blume



Der Chemieriese BASF punktet mit einer einer hohen Dividendenrendite und sehr verlässlichen Ausschüttungen. In anderen Bereichen sieht es nicht so gut aus.BASF, eine der beliebtesten Dividenden-Aktien in Deutschland, steht im Mittelpunkt des aktuellen Dividenden-Radars von wallstreetONLINE. Seit über 40 Jahren schütten die Ludwigshafener jedes Jahr verlässlich Dividenden aus und seit nunmehr 14 Jahren haben sie die Ausschüttungen nicht mehr reduziert. Das ist in Krisenzeiten zwar durchaus auch schon geschehen (zuletzt 2009), aber wenn es sich vermeiden lässt, dann bleiben die Ausschüttungen eher für einen bestimmten Zeitraum stabil. Beispielsweise aktuell das dritte Jahr in Folge bei 3,40 …