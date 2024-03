Worldcoin und Toncoin bullisch: Können GBTC & DOGE20 folgen?

Der breite Markt läuft weitgehend seitwärts, wenn wir uns die letzten 24 Stunden anschauen. Der Bitcoin Kurs fällt nur moderat, Ethereum trifft es erneut härter. In den letzten sieben Tagen fallen die wertvollsten Kryptos 5-10 Prozent. Während der Dogecoin etwas fester notiert und mit 3 Prozent Wertzuwachs heute schon der stärkste Top 10 Coin ist, profitieren andere Kryptos in der Top 100 deutlich stärker.

Die großen Gewinner in den letzten 24 Stunden sind Worldcoin (WLD) und Toncoin (TON). Worldcoin steigt um 15 Prozent in an einem Tag, die Wochenverluste wurden fast wieder aufgeholt. Derweil kann Toncoin an die bullische Handelswoche anknüpfen und mit zweistelligen Kursgewinnen insgesamt fast 30 Prozent an Wert gewinnen.

Auch Krypto-Presales bauen hier starkes Momentum auf. Green Bitcoin (GBTC) konnte schon über 8 Millionen US-Dollar erlösen, während Dogecoin20 (DOGE20) ebenfalls in rund einer Woche Vorverkauf schon auf 7 Millionen US-Dollar steigt. Die hiesige Nachfrage im Vorverkauf indiziert weiteres Potenzial, sodass sich für risikoaffine Anleger ein Blick lohnen könnte.

Worldcoin

Der Top-Coin der letzten 24 Stunden ist Worldcoin (WLD). Hier stieg die Top 100 Kryptowährung um rund 15 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt nun bei 1,4 Milliarden US-Dollar.

BREAKING: @WORLDCOIN TO NO LONGER STORE USER PERSONAL DATA AS PRIVACY FEARS PERSIST - BSCN Headlines (@BSCNheadlines) March 22, 2024

Das Interesse an Worldcoin steigt aktuell wohl, da das von OpenAI-Mitbegründer Sam Altman initiierte Krypto-Projekt einen signifikanten Wandel in der Handhabung biometrischer Daten seiner Nutzer vollzieht. Indem Worldcoin von der bisherigen Praxis, Daten in der Cloud oder auf Firmenservern zu speichern, abrückt, etabliert es das innovative Konzept der "persönlichen Daten-Aufbewahrung". Dies bedeutet, dass die biometrischen Daten der Nutzer fortan verschlüsselt ausschließlich auf ihren eigenen Smartphones gespeichert werden. Diese Datenschutzneuerung markiert einen wesentlichen Fortschritt in der Entwicklung des Projekts und spricht für eine zunehmend datenschutzorientierte Zukunft der Kryptowährung. Dies war mitunter der größte Kritikpunkt am Worldcoin.

Toncoin

Auch der Toncoin profitierte zuletzt massiv, in einer schwachen Handelswoche ist TON der zweitbeste Top 100 Coin. Nur Neuzugang Ondo konnte noch ein wenig stärker steigen.

Telegram spielt mit dem Gedanken an einen Börsengang. Das Open Network (TON), ursprünglich 2017 als Telegram Open Network gestartet, erlitt 2020 einen Rückschlag, als die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) deren ursprünglichen ICO anfocht. Trotz dieser Herausforderung machte das Projekt unabhängig weiter, wobei Telegram allmählich wieder einsteigt und die Blockchain zu seinem Vorteil nutzen möchte.

Toncoin (TON) sees a surge as Telegram hints at IPO, but all eyes are on @Deestreamlive ($DST). With its unique Web3 approach to live streaming, it's poised for massive growth… ?



Sponsoredhttps://t.co/nGW54szFXs - BSCN (@BSCNews) March 22, 2024

Das wiedererwachte Interesse von Telegram an TON, das sich durch verschiedene Integrationen abzeichnet, dürfte zu einem deutlichen Anstieg des Wertes von Toncoin beigetragen haben. Telegrams Überlegungen zu einem IPO und seine erneuerte Verbindung zu TON signalisieren Zukunftspotenzial.

Green Bitcoin

Im April 2024 ziehen neben anderen etablierten Krypto-Projekten insbesondere die kleineren Presales, wie der von Green Bitcoin, abenteuerlustige Kapitalanleger an. Green Bitcoin hebt sich in der lebhaften Marktsituation mit einem frischen Konzept ab, das die Vorhersage von Bitcoin-Kursentwicklungen mit der Chance auf passive Einnahmen verschmelzt. Dank dieser innovativen Idee konnten bereits rund 8 Millionen US-Dollar eingesammelt werden.

Mehr über Green Bitcoin erfahren

Green Bitcoin kombiniert also ganz einfach die umfassende Beliebtheit und den intrinsischen Wert von Bitcoin mit der ökologischen Nachhaltigkeit der Ethereum-Blockchain. Hier entsteht ein unterhaltsames Ökosystem. Hier gibt es die Notwendigkeit, GBTC Token in das Staking einzuzahlen, um am Predict-to-Earn-Modell teilzunehmen. Mit Bitcoin-Prognosen können die Anleger dann Geld verdienen. Derzeit beläuft sich die Staking-Rendite auf über 80 Prozent APY. Mit einem bevorstehenden Preisanstieg in etwa fünf Tagen und dem erwarteten Erreichen des 8-Millionen-Dollar-Meilensteins heute dürfte Green Bitcoin weiter bullisch tendieren.

Zum Green Bitcoin Presale

Dogecoin20

Die Faszination für Meme-Coins bleibt ebenfalls ungebrochen, deutliche Rücksetzer dürften hier auch Einstiege ermöglichen. Die jüngste Lancierung von Dogecoin20 war ein vielbeachtetes Ereignis. Täglich fließen weiterhin erhebliche Beträge in Meme-basierte Token auf den dezentralisierten Börsen. Dogecoin20 zollt nun dem berühmtesten Meme-Coin Tribut und konnte bereits in der ersten Woche seines Vorverkaufs Kapital in Höhe von über 6 Millionen US-Dollar generieren.

Mehr über Dogecoin20

Mit der Einführung von Staking-Belohnungen bietet Dogecoin20 eine innovative Abweichung vom Original und verspricht Investoren bereits im Vorverkauf attraktive Möglichkeiten für ein passives Einkommen mit einer außergewöhnlichen Staking-Rendite von 150 Prozent APY. Dogecoin20 hebt sich weiter durch einen transparenten Vorverkaufsprozess hervor und begegnet mit einem begrenzten Angebot aktiv der Herausforderung der Inflation - eine bewusste Differenzierung vom ursprünglichen Dogecoin. Die rege Nachfrage signalisiert ein bevorstehendes Ende der Vorverkaufsphase. Wenn man auch soziale Metriken in die Analyse einbezieht, könnte Dogecoin20 weiter viral gehen und die Preisentwicklung nach öffentlichem Handelsstart positiv verlaufen.

Zum Dogecoin20 Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.