München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 23. März um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.23. März 202420:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: Anschlag in RusslandModeration: Catherine VogelDie Trauer und das Entsetzen sind groß, in Russland und der ganzen Welt. Mehr als 100 Menschen wurden bei einem Anschlag in einer Konzerthalle bei Moskau getötet, viele weitere verletzt. Russlands oberste Ermittlungsbehörde teilte mit, dass mehrere Täter festgenommen wurden. Präsident Wladimir Putin hat für Sonntag einen nationalen Trauertag ausgerufen. Wer steckt hinter dem schrecklichen Anschlag? Wird der Kreml versuchen den Terrorakt gegen die Ukraine zu instrumentalisieren?Antworten auf diese und weitere Fragen wird Peter Neumann geben, Sicherheitsexperte vom King's College. Über die Lage in Moskau berichtet die ARD-Korrespondentin Ina Ruck, über die Reaktion in der Ukraine ARD-Korrespondent Vassili Golod.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.