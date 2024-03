© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Nach einem historischen Rekordhoch des S&P 500 mit 5.224,62 Punkten am 20. März, zeigen sich Branchenanalysten weiterhin optimistisch.Laut FactSet prognostizieren Analysten für den US-Index in den nächsten zwölf Monaten ein Wachstum von 7 Prozent. Diese Schätzung basiert auf einem Bottom-up-Kursziel von 5.589,06 Punkten. Sektoren wie Gesundheitswesen und Immobilien stehen im Fokus, erwartet werden hier die größten Kursgewinne von jeweils über 10 Prozent. Dem gegenüber stehen Rohstoffe und Industriewerte mit den geringsten erwarteten Zuwächsen. Die Genauigkeit solcher Analystenprognosen variiert. In der Vergangenheit neigten Analysten dazu, den Indexwert zu überschätzen - im Durchschnitt der …