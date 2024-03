Die Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., ein Juwel in Perus Bergbauindustrie, steht seit ihrer Gründung im Jahre 1953 durch Alberto Benavides de la Quintana für Exzellenz und Innovation. Mit Sitz in San Isidro und einer beeindruckenden Präsenz an renommierten Börsen wie der NYSE und der Börse von Lima, unterstreicht Buenaventura seine Bedeutung im globalen Bergbausektor. Als Spezialist für die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Edelmetallen hat sich das Unternehmen zu einem Synonym für Erfolg und Nachhaltigkeit ...

