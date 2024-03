© Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa



Die Experten von The Economy Forecast Agency erwarten in den kommenden Monaten zudem weitere Anstiege der Bitcoin-Preise in Richtung 130.000 US-Dollar. Die Kollegen vom Smartbroker stellen Aktien mit Krypto-Exposure vor.Bitcoin: Diese Aktien ziehen mit Nachdem der Bitcoin-Kurs von seinem Hoch im November 2021 eingebrochen ist, brauchte es Monate für eine Kurserholung. Seit November letzten Jahres konnte sich der Kurs dann wieder deutlich erholen und erreichte in der vergangenen Woche mit 73.700 Dollar einen neuen Rekordwert. Hiervon profitieren nicht nur andere Kryptowährungen, sondern auch Aktien, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit Bitcoin und dessen Entwicklung stehen. Die …