Krypto News: Das unterschätzte Potenzial der VR-Coins

In einer Zeit mit hoher Wertverluste der traditionellen und inflationären Fiatwährungen bieten sich mit Kryptowährungen vielversprechende Investmentmöglichkeiten, die auf deflationären Wertesystemen aufbauen. In diesem bahnbrechenden Bereich widmen sich die VR-Coins einem attraktiven Zukunftsmarkt mit enormem Wachstumspotenzial. Sie wollen nicht nur das nächste Zeitalter der Unterhaltungen einleiten, sondern auch viele andere Branchen nachhaltig revolutionieren. Lesen Sie jetzt den Beitrag über die VR-Coins, um von Anfang an von dem Potenzial zu profitieren und es später nicht zu bereuen, dass Sie ein potenziell künftiges Magnificient-Five-Unternehmen verpasst haben.

Paradigmen-Wechsel des dysfunktionalen, zentralen Finanzsystems durch dezentrale Kryptowährungen

Insbesondere aufgrund der hohen Inflation der letzten Zeit ist es immer mehr bewusst geworden, dass die Fiatwährungen kein guter Wertspeicher sind. Dabei hatte im Jahr 1913 ein US-Dollar die Kaufkraft von heute 26,14 US-Dollar. Aber auch der Euro und andere Währungen haben seit ihren Einführungen hohen Wertverluste erlitten.

Aufgrund dieser verheerenden Entwicklungen durch inflationäre Fiatwährungen wurden deflationäre Kryptowährungen erfunden, wobei es auch Ausnahmen in diesem Bereich gibt. Sie sollen wie auch Gold einen Wertspeicher bieten, der nicht durch eine unlimitierte Ausgabe vernichtet werden kann.

Dies ist auch der Grund, weshalb immer mehr Investoren und Wirtschaftsvisionäre Interesse an einer dezentralen Wirtschaft haben, die eine geringere Korrelation zu anderen Assets aufweist. Dabei bieten sie auch ein Fundament für eine neue Wirtschaftsordnung, welche das bisherige System, das kurz vor seinem Ende stehen dürfte, durch eine gerechtere Alternative ersetzt.

Allerdings haben Kryptowährungen auch noch wesentlich mehr Vorteile. Denn mit ihnen können besonders innovative Geschäftsmodelle realisiert werden, welche zuvor nicht denkbar waren. Zudem können auf diese Weise Privatanleger schon zu Beginn in vielversprechende Unternehmen investieren. Dies ist umso bedeutender, da vor allem Start-ups zu Beginn das größte Wachstumspotenzial bieten.

Alles über das enorme Potenzial der VR-Coins

Zu dem vielversprechenden und zukunftsweisenden Blockchain-Markt gehören auch die VR-Coins. Sie werden, wie eine Art digitaler Rohstoff, innerhalb der VR-Ökosysteme verwendet. Dabei dienen sie unter anderem als Zahlungsmittel, Belohnung sowie Anreiz für Investoren, Entwickler und Unterstützer. Somit sind sie das finanzielle Rückgrat der VR-Ökosysteme.

Bei dem VR-Coin von $5SCAPE handelt es sich beispielsweise um die native Kryptowährung von 5thScape. Sie wird für die diversen Produkte und Dienstleistungen von 5thScape benötigt. Dazu zählen unter anderem der Kauf und Handel von In-Game-Assets, Hardware und Premium-Content.

Aber auch für Investoren bietet der VR-Coin von 5thScape einige Vorteile. Dabei steigt dessen Wert nicht nur mit der Verbreitung des Ökosystems. Ebenso bietet er eine Staking-Rendite für die Tokeninhaber, welche aus den Gebühreneinnahmen und Verkäufen gewonnen werden.

Überdies spielt der $5SCAPE-Coin für die Entwickler eine besondere Rolle. Denn sie können auf der Plattform von 5thScape eigene Inhalte wie Games veröffentlichen, um somit Einnahmen zu generieren. Diese werden dann wiederum in dem $5SCAPE-Token vergütet.

Innovative VR-Coins wie 5thScape revolutionieren den Markt

Das Krypto-Projekt 5thScape entwickelt im VR-Unterhaltungsbereich unter anderem immersive Games, welche den Spielemarkt ins nächste Zeitalter befördern sollen. Von den umfangreichen Plänen soll zuerst das VR-Kampfspiel MMA Cage Conquest veröffentlicht werden, das sich bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand befindet. Schon jetzt kann man sich auf YouTube und der Website erste Eindrücke von diesem verschaffen.

Insgesamt gibt es schon Pläne für 5 verschiedene VR-Spiele, für welche sich Interessierte auf die Warteliste schreiben können. Ebenfalls zu dem Angebot gehören das Sportspiel Epic Cricket Arena, das Fußballspiel Immersive Kickoff, das Abenteuerspiel Archery Master und das Rennspiel Thrust Hunter. Somit werden verschiedene Genres für unterschiedlichste Zielgruppen abgedeckt, um für jeden etwas zu bieten. Durch Play-to-Earn könnten sich die Games für die Spieler besonders lohnen.

Allerdings beschränkt sich 5thScape mit seinem VR-Coin nicht nur auf den Bereich der Software, wie es bei den meisten Kryptowährungen der Fall ist. Stattdessen sorgt das ambitionierte Team für eine höhere Diversifizierung, was die Risiken reduziert und die Chancen steigert. Denn es gibt bereits die ersten Prototypen von unterschiedlicher VR-Hardware und Verhandlungen für die Massenproduktion.

Zu dieser zählt etwa das VR Ultra Headset, welches fortschrittliche Technologie zu einem erschwinglichen Preis bieten soll, um somit die Massenadaption leichter voranzutreiben. Ein weiteres vielversprechendes Gerät ist der SwiftScape VR Chair, welcher für die nahtlose Integration in VR-Erfahrungen konzipiert wurde und sich entsprechend der virtuellen Welt bewegt.

Bei der VR-Hardware soll zudem großer Wert auf hochwertige Materialien gelegt werden. Ebenso sollen sie sich durch ihren hohen Komfort und ihren nutzerfreundlichen Ansatz auszeichnen, damit selbst Anfänger schnell damit zurechtkommen. Außerdem will das Team von 5thScape bei der Konzeption auf eine präzise Bewegungsverfolgung achten.

Jedoch weist das Team von 5thScape auch auf das große Potenzial für andere Branchen hin. In diesem Zusammenhang werden neben Gaming unter anderem Gesundheit, Bildung und Business genannt. Sie sollen jährlich zwischen 22,7 % bis 41,2 % wachsen.

Noch ist der VR-Coin von 5thScape im Vorverkauf für einen Preis in Höhe von 0,00215 USD erhältlich. Aufgrund des Preiserhöhungsmechanismus können sich die ersten Anleger die höchsten Buchgewinne sichern. Insgesamt ist auf diese Weise noch vor der ersten Listung eine Rendite von bis zu 365,12 % möglich.

Bereits in der nächsten Vorverkaufsstufe wird der Preis um 15,35 % auf 0,00248 USD erhöht. Dies wird spätestens in 2 Stunden geschehen oder wenn das nächste Finanzierungsziel von 2.173.612 USD erreicht wird. Schon jetzt stürzen sich die Anleger auf den stark gefragten Presale, wobei es einige Wale zu verzeichnen gibt.

Mit dem Ausbau der Reichweite von 5thScape hat auch das Verkaufstempo weiter zugenommen. Um sich die attraktivsten Konditionen zu sichern, sollten Interessierte nicht zu lange zögern. Zudem ist der Coin aufgrund des Vorverkaufs auch noch nicht handelbar, weshalb Anleger im aktuell verunsicherten Markt mit einem temporären Safe Haven diversifizieren können.

Für die Teilnahme an dem Vorverkauf benötigen Investoren nur eine kompatible Wallet, wobei WalletConnect, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, diverse Browser-Wallets und mehr unterstützt werden. Dann kann man die Kryptowährungen Ethereum, Polygon, Tether und Build and Build für den Kauf nutzen, sofern das Vorverkaufsangebot nicht schon aufgrund der hohen Nachfrage ausverkauft wurde.

Bemerkenswert ist auch die hohe Seriosität von 5thScape. Denn die Smart Contracts wurden von den Krypto-Sicherheitsspezialisten von Coinsult auf Fehler überprüft. Dabei wurden keinerlei größere Probleme im Code festgestellt. Überdies wurde auch das Team von SolidProof KYC-geprüft.

