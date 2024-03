Krypto News: Dogecoin legt um 11 % zu, während DOGE20 fast ausverkauft ist

Der Kryptomarkt scheint sich von der Korrektur der letzten Tage zu erholen. Während der Bitcoin-Kurs wieder über die Marke von 65.000 Dollar gestiegen ist, legen viele Altcoins zweistellig zu. Auch Dogecoin, der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung, überzeugt mit einem Plus von mehr als 11 %. Noch deutlich höhere Gewinne könnten Anleger schon bald beim neuen $DOGE20 erzielen. Dogecoin20 ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, allerdings schließt sich das Zeitfenster, da die Nachfrage explodiert.

Dogecoin zeigt Stärke

Im vergangenen Jahr schien Dogecoin nicht so recht Fahrt aufzunehmen, während Bitcoin und zahlreiche Altcoins bereits deutlich gestiegen sind. Heuer zeigt sich ein völlig anderes Bild. Die Meme-Coin-Saison ist nicht mehr aufzuhalten, und als der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung profitiert Dogecoin natürlich davon. Der Kurs hat sich im letzten Monat mehr als verdoppelt, und ein heutiger Anstieg von 11 % signalisiert, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist.

(Dogecoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Auch nach dem 100 % Anstieg im letzten Monat notiert DOGE immer noch rund 75 % unter dem Allzeithoch von 2021. Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Meme Coins deuten jedoch darauf hin, dass nun wieder alles möglich scheint. Neben DOGE, der seinen Wert im letzten Monat verdoppeln konnte, haben auch andere Coins wie PEPE und FLOKI und viele mehr beeindruckende Gewinne erzielt. Viele der großen Meme Coins konnten ihren Wert im letzten Monat verfünffachen.

Investoren setzen bei DOGE darauf, dass Elon Musk den Coin als Zahlungsmittel auf X integrieren wird, da die Plattform zu einer All-in-One-App umgestaltet wird und wichtige Lizenzen in den USA für Zahlungsdienste erlangt hat. Musk selbst hat kürzlich wieder bestätigt, offen dafür zu sein, die Zahlungsoptionen bei Tesla an einem bestimmten Punkt um DOGE zu erweitern. Bisher sind nur Merchandise-Artikel von Tesla mit DOGE bezahlbar, doch in naher Zukunft könnte der Coin möglicherweise auch für den Autokauf akzeptiert werden. All das gibt Anlegern Grund, auf ein neues Allzeithoch zu hoffen. Ein noch größeres Gewinnpotenzial sehen Analysten aber beim neuen Dogecoin20, da die Bewertung hier noch deutlich niedriger ist, wodurch der Kurs schneller explodieren kann.

Höheres Gewinnpotenzial bei DOGE20

Dogecoin20 ist ein neuer Meme Coin, der zwar an DOGE angelehnt ist, sich jedoch durch ein entscheidendes Merkmal abhebt: Das Angebot von $DOGE20 ist limitiert, im Gegensatz zu Dogecoin, der eine inflationäre Struktur aufweist. Ein weiterer Pluspunkt von $DOGE20 ist die Staking-Möglichkeit, die attraktive Renditen für diejenigen verspricht, die ihre Token staken. Die Höhe der APY (Annual Percentage Yield) hängt von der Größe des Staking-Pools ab, was insbesondere frühzeitigen Teilnehmern die Chance auf hohe Gewinne in Form von zusätzlichen Token bietet.

(Dogecoin20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

Das Konzept eines neuen, nicht inflationären Dogecoins mit der Aussicht auf lukrative Staking-Renditen hat viele Investoren in seinen Bann gezogen. Derzeit befindet sich der Token noch in der Vorverkaufsphase und konnte bereits in anderthalb Wochen ein Volumen von über 7,2 Millionen Dollar generieren. Angesichts der aktuellen Dynamik ist davon auszugehen, dass der auf rund 10 Millionen Dollar limitierte Presale binnen der nächsten Tage ausverkauft sein wird. Die Kombination aus hoher Nachfrage und limitiertem Angebot, das durch den hohen Anteil gestakter Token noch weiter verknappt wird, lässt Marktbeobachter vermuten, dass der Wert von $DOGE20 nach seiner Einführung an den Kryptobörsen explodieren könnte, wobei in bullishen Prognosen von einem Anstieg um mehr als das 20-fache gesprochen wird.

