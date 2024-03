Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nvidia jagt jetzt einen Rekord nach dem nächsten. Der KI-Konzern (der an sich auch ohne KI Clouds etc. anbietet) wird aktuell mit einem neuen Top-Niveau von 870 Euro gehandelt. Zuletzt hat der Titel einen Aufschlag von 3,4 % geschafft. Die Aktie hat nun alle Vorzeichen für einen weiteren Siegeszug nach oben gedreht. Auch wenn der Wert wirtschaftlich am Anschlag scheint, nachdem [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...