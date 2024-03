DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Potenzielle Profiteure eines veränderten Rohstoffbedarfs im Jahr 2030

Frankfurt (pta/24.03.2024/08:00) - Wie sieht die Welt im Jahr 2030 aus? Diese Frage stellen sich Menschen in den verschiedensten Regionen, Bereichen und Branchen. Immer deutlicher wird, dass die Welt im Jahr 2030 ein ganzes Stück elektrischer ist, zumindest auf den Straßen. Außerdem werden derzeit die Weichen dafür gestellt, dass der Strom in einigen Jahren deutlich grüner ist als es jetzt noch der Fall ist. Alles wichtige Erkenntnisse für die Rohstoffbranche.

Für die E-Mobilität werden vor allem die Metalle Lithium, Nickel und Kobalt gebraucht. Sie werden in den Batterien verbaut, welche den Antrieb der Autos der Zukunft darstellen sollen. Wenn man auf die zukunftsfähigen Technologien blickt, dann werden wohl auch Germanium, Gallium, Neodym und Indium eine wichtige Rolle auf dem Rohstoffmarkt 2030 spielen können. Im Zuge der Energiewende gerät zudem Vanadium ins Rampenlicht. Das Metall spielt eine entscheidende Rolle bei Energieträgern der Zukunft.

Einige Unternehmen könnten von einer derartigen Veränderung des Rohstoffbedarfs profitieren. Darunter auch drei börsennotierte Konzerne.

Standard Lithium (ISIN: CA8536061010) - neue Welle der Lithiumproduktion

Ohne Lithium keine E-Mobilität. Dieser einfache Grundsatz wurde schon vor einigen Jahren geprägt. Er hat sich bis heute gehalten, da die Lithium-Ionen-Batterien für E-Autos derzeit alternativlos scheinen. Das hat Lithiumvorkommen heiß begehrt gemacht. Eine neue Welle der Lithiumproduktion in Nordamerika führt Standard Lithium an. Das US-Unternehmen will durch nachhaltige und moderne Verarbeitungs- und Abbautechnologien einen ganz neuen Standard bei der grünen Lithiumproduktion setzen.

In Nordamerika treibt Standard Lithium spannende Projekte voran - und baute die Stellung auf dem Lithiummarkt nach und nach aus. An den Finanzmärkten hat sich das zuletzt kaum niedergeschlagen. Einige Analysten glauben, dass die Aktie an der Börse derzeit deutlich unterbewertet ist. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel rund 350% über dem aktuellen Aktienkurs Mitte März 2024.

Vanadium Resources (ISIN:AU0000053522) - Vanadium aus Südafrika

Laut einer Studie von Market Grow Reports wird der globale Vanadiummarkt im Jahr 2023 auf 38,97 Milliarden US-Dollar geschätzt. Demnach könnte er 2030 bereits auf 51,42 Milliarden US-Dollar angewachsen sein. Eine wichtige Triebkraft für dieses Wachstum ist die steigende Nachfrage an Vanadium-Redox-Flow-Batterien zu tun, welche als Energiespeicher der Zukunft gelten.

Ein australisches Unternehmen könnte von einer steigenden Vanadium-Nachfrage profitieren. Vanadium Resources besitzt einen Großteil der Anteile an einem der aufregendsten Vanadium-Projekten der Welt. Das Vanadiumvorkommen Steelpoortdrift in der südafrikanischen Regiom Limpopo gilt als eines der größten, welche bislang unerschlossen sind.

Aus Sicht von Vanadium Resources soll sich das schnell ändern. Der Bau der, der rund 211 Millionen US-Dollar kosten wird, soll so schnell wie möglich begonnen und abgeschlossen werden. Vor geraumer Zeit gab es ein positives Signal. Vanadium Resources schloss mit Matrix Resources eine vorläufige Abnahmevereinbarung als Teil einer strategischen Investition von 5,9 Millionen australischen Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Abschluss von Abnahmeverträgen und die Sicherung der Finanzierung, damit das Projekt in Richtung Bau gehen kann.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) - eine Wende für die Zukunft

Die BHP Group ist bei vielen Rohstoffen gut im Geschäft, welche im Jahr 2030 eine wichtige Rolle spielen könnten. Der Konzern mit Sitz in Melbourne hat als einer der ersten Bergbau-Riesen eine entscheiden Wende eingeleitet: Schon vor einigen Jahren fiel die Entscheidung, dass sich das Unternehmen nach und nach aus dem Geschäft mit Öl und Gas zurückziehen wird. Stattdessen soll mehr auf Batteriemetalle und andere Rohstoffe der Zukunft gesetzt werden.

An den Finanzmärkten kam die grüne Wende gut an. Anfang 2023 konnte die BHP Group sogar ein Rekordhoch bei 32,75 Euro erreichen. Derzeit liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten laut MarketScreener bei 30,65 US-Dollar; rund 7% über dem aktuellen Aktienkurs Mitte März 2024.

Passende Bergbau-Fonds:

Blackrock World Mining (ISIN: GB0005774855) Allianz Global Metals and Mining (ISIN: LU0753793586)

Der Wandel auf dem Rohstoffmarkt hält viele Chancen bereit

Für einige Bergbau- und Explorationsunternehmen birgt der erwartete Wandel des Rohstoffmarkts bis 2030 viel Potenzial. Das wiederum ist für Anlegerinnen und Anleger spannend, die an einem langfristigen Investment interessiert sind.

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Vanadium Resources bezüglich der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus dem Jahr 2012.

