Frankfurt (pta/24.03.2024/08:30) - Die Wasserknappheit nimmt derzeit in einigen Regionen rund um den Globus dramatische Züge an. Das liegt zu einem wesentlichen Teil am Klimawandel, doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Laut dem Weltwasserbericht zum Jahr 2022, den die UNESCO im Auftrag der Vereinten Nationen (UN) erstellt hat, ist das Grundwasser in vielen Regionen verschmutzt und außerdem "dramatisch übernutzt". Die UNESCO schätzt, dass weltweit rund 80% des Abwassers unbehandelt in die Umwelt zurückgeführt wird. Das verschmutzt nicht nur die Wasserwege dieser Welt, sondern gefährdet auch die Gesundheit der Menschen.

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist ein Menschenrecht. Bei dieser Ausgangslage ist es eine beunruhigende Bestandsaufnahme, welche die Vereinten Nationen vor geraumer Zeit veröffentlicht haben: So haben etwa 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Aus dieser Zahl wird deutlich, dass der Kampf gegen die Wasserverschmutzung eine große Herausforderung unserer Zeit darstellt. Eine Herausforderung, welche einige Unternehmen angenommen haben.

Xylem (ISIN:US98419M1009) - zusammen mit Manchester City gegen Wasserverschmutzung

Manchester City gewann im Jahr 2023 die Champions League, die englische Premier League und den englischen FA Cup. Zuvor sorgte der Fußballverein auch neben dem Platz für positive Schlagzeilen. Zusammen mit dem Unternehmen Xylem, welches sich der Abwasser- und Wassertechnologie verschrieben hat, startete der Klub die Kampagne "Water Heroes". Das ambitionierte Ziel: Menschen erreichen, die dabei helfen, die globalen Probleme rund um das Wasser zu lösen. Die Wasserverschmutzung steht dabei oben auf der Agenda.

"Bei der Partnerschaft von Manchester City mit Xylem geht es darum, die Macht unserer kollektiven Stimme zu maximieren, um das Bewusstsein für kritische Wasserprobleme zu schärfen", sagte Pep Guardiola, Star-Trainer von Manchester City: "Unsere Welt ist stärker verschmutzt als je zuvor, und ungeklärte Abwässer beeinträchtigen weiterhin die Gesundheit von Millionen von Menschen. Wir bitten die Fans, zusammenzukommen und Maßnahmen zu fordern, bevor es zu spät ist. Es ist an der Zeit, die Verschwendung von Wasser zu beenden".

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) - innovative Membrantechnologie kann gegen Wasserverschmutzung helfen

Auch ein Unternehmen mit Sitz in Australien will dabei helfen, die Wasserverschmutzung zu bekämpfen. De.mem entwickelt und produziert Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme. Bei dezentralen Wasseraufbereitungsanlagen hat sich der Konzern zu einem führenden Anbieter entwickelt. Mit einer innovativen Membrantechnologie will er nun einen weiteren Schritt dahin machen, sich auf dem wichtigen Markt ganz an die Spitze zu setzen. Sie stellt einen starken Wettbewerbsvorteil dar.

Die neuartige, mit Graphenoxid veredelte Hohlfasermembran soll auch in US-amerikanischen Haushalten zur Trinkwasserfiltration eingesetzt werden können. De.mem erwartet, dass die entsprechende Produktzulassung erfolgen kann. Derzeit ist das Unternehmen neben dem australischen Markt auch in Singapur und Deutschland mit Standorten präsent. Im nordrhein-westfälischen Velbert ist es mit der Tochter De.mem-Geutec aktiv. Die Aktie von De.mem kann auch an den deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Geberit (ISIN: CH0030170408) - Trinkwasserhygiene im Fokus

Die Geberit Gruppe stellt den europäischen Marktführer rund um Sanitärtechnik dar. Auch auf anderen Kontinenten ist der Konzern aus der Schweiz präsent. Er hat zahlreiche Technologien entwickelt, welche gegen Wasserverschmutzung helfen können. Geberit bringt immer wieder neue Produkte auf den Markt, durch welche die Trinkwasserhygiene verbessert werden kann. An den Finanzmärkten bringt das Unternehmen aus der Schweiz viel Tradition mit.

Global X Clean Water (ISIN:IE000BWKUES1): Passender ETF für den Kampf gegen die Wasserverschmutzung

Der ETF bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die sich mit der Bereitstellung von sauberem Wasser beschäftigen. Top-Holdings: Ecolab (ISIN: US2788651006), Xylem, American Water Works (ISIN: US0304201033) und Ferguson (ISIN: JE00BJVNSS43)

Der Kampf gegen Wasserverschmutzung wird auch an den Finanzmärkten ausgetragen

In den letzten Jahren wurden in vielen Bereichen große Fortschritte gemacht, allerdings nicht bei der Situation rund um Wasser. Die Wasserverschmutzung ist zu einer großen Bedrohung für die Gesundheit der Menschen geworden und muss bekämpft werden. Einige Unternehmen tun das - und bieten spannende Investments für Börsianer.

-- Quellen: https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2022-03/wasserverschmutzung-uno-wasserbericht-grundwasser https://waterheroes.xylem.com/en-us/ https://www.geberit.de/planung-installation/kompetenzen/trinkwasserhygiene/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/GEBERIT-AG-9365160/news/ BNP-Paribas-Lowers-Price-Target-on-Geberit-Maintains-Outperform-Recommendation-43876004/

